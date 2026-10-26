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BM'den İsrail'e soykırım damgası! Savaş suçları tek tek sıralandı: Çocuklar kasten öldürdüler

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BM'den İsrail'e soykırım damgası! Savaş suçları tek tek sıralandı: Çocuklar kasten öldürdüler
Başlık ResmiBM'den İsrail'e soykırım damgası! Savaş suçları tek tek sıralandı: Çocuklar kasten öldürdüler

Birleşmiş Milletler (BM) Soruşturma Komisyonu, İsrail'in Gazze'de soykırım, işgal altındaki Filistin topraklarında ise savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlediğini açıkladı.

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İsrail, Gazze'de katliam üstüne katliam gerçekleştirmeye devam ederken, Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da işlediği suçlarına dair yeni rapor yayımladı.

BM İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail'in Filistinli sivilleri kasten hedef aldığını, işkence, tecavüz ve diğer cinsel şiddet biçimlerinin de sivillere yönelik saldırıların bir parçası olduğunu aktardı.

"ATEŞKESE RAĞMEN İSRAİL SALDIRDI"

Komisyonun paylaştığı raporda, İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin ateşkes anlaşmasının ardından da devam ettiği belirtildi.

Raporda, "Gazze'de İsrailli yetkililer ve güçlerin Filistin halkını kısmen veya tamamen yok etme kastıyla sözde ateşkes anlaşmasından sonra dahi soykırım niteliğindeki eylemleri sürdürdükleri tespit edildi" ifadelerine yer verildi.

İsrail'in Gazze'deki toprak kontrolünü genişletmeye devam ettiği, İsrail ordusunun kontrolündeki Sarı Hat'a yaklaşan veya bu hattı geçen Filistinli sivillerin öldürüldüğü ve zarar gördüğü aktarıldı.

BM: ÇOCUKLARI KASTEN ÖLDÜRDÜLER

BM Komisyonu ayrıca İsrail güçlerinin Gazze'de olduğu gibi Batı Şeria'da da çocukları bilerek hedef aldığını açıkladı:

"İsrail güçleri, tıpkı Gazze'de olduğu gibi Batı Şeria'da da çocukları kasten öldürdü, fiziksel ve zihinsel sağlıklarına ciddi zararlar verdi, böylece Filistinli çocuklara karşı yaş temelli bir zulüm uyguladı"

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Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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