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    Çocuğunun kollarında can veren babanın görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı

    İsrail her geçen gün savaş suçlarına bir yenisini ekliyor. Keskin nişancılar tarafından vurulan ve ölmek üzere olan bir babanın sürünerek kızının yanına gittiği video yürekleri sızlattı. Cesetlerin yanı sıra dizildiği Gazze sokaklarındaki görüntüler karşısında bütün dünya sessizliğini koruyor.

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki işgalinin 88. gününe girerken, en az 9 bin 100'ü çocuk, 6 bin 500'ü kadın olmak üzere, 22 bin 185 Filistinli hayatını kaybetti. Bütün dünyanın sessiz kaldığı işgalden kahredici bir görüntü daha geldi.

    Çatı ve bina içlerine konuşlanmış İsrailli askerlerin, keskin nişancı tüfekleriyle sokaklarda insan avladıkları görülen videoda, ölmek üzere olan bir babanın sürüklenerek küçük kızının yanına gitmesi ve son nefesini verdiği görülüyor.

    İsrail'in nasıl bir insanlış suçu işlediğini kanıtlar nitelikteki görüntülerde sokakların insan cesetleriyle dolu olduğu anlaşılıyor. Sosyal medyada gündem olan videoya kullanıcılar üzüntülerini ve öfkelerini dile getirdi.

    Çocuğunun kollarında can veren babanın görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı

    Çocuğunun kollarında can veren babanın görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Dünya > Çocuğunun kollarında can veren babanın görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı
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