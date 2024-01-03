Çocuğunun kollarında can veren babanın görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı

3 Ocak 2024 08:56 - Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2024 09:29

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki işgalinin 88. gününe girerken, en az 9 bin 100'ü çocuk, 6 bin 500'ü kadın olmak üzere, 22 bin 185 Filistinli hayatını kaybetti. Bütün dünyanın sessiz kaldığı işgalden kahredici bir görüntü daha geldi.

Çatı ve bina içlerine konuşlanmış İsrailli askerlerin, keskin nişancı tüfekleriyle sokaklarda insan avladıkları görülen videoda, ölmek üzere olan bir babanın sürüklenerek küçük kızının yanına gitmesi ve son nefesini verdiği görülüyor.

İsrail'in nasıl bir insanlış suçu işlediğini kanıtlar nitelikteki görüntülerde sokakların insan cesetleriyle dolu olduğu anlaşılıyor. Sosyal medyada gündem olan videoya kullanıcılar üzüntülerini ve öfkelerini dile getirdi.