Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Cumhuriyetçilerin başkan adayı Haley'den küstah teklif! Gazzeliler Katar, İran ve Türkiye’ye gitsin

    ABD’de Cumhuriyetçi başkan aday adaylarından Nikki Haley, Gazze’deki Filistinlilerin Hamas yanlısı olduğunu iddia ettiği ülkelere gitmesi gerektiğini öne sürdü.

    Cumhuriyetçilerin başkan adayı Haley&#039;den küstah teklif! Gazzeliler Katar, İran ve Türkiye’ye gitsin
    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Haley, ABC Televizyonuna verdiği mülakatta Filistinlilerin başka ülkelere gitmelerini savundu. 2024 Başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçi aday adayı Haley “Her zaman dediğim gibi, Gazze’deki Filistinliler Refah sınırı üzerinden Mısır’a geçmeli, buradan Hamas yanlısı Katar, İran ve Türkiye gibi ülkelere gitmeli” ifadesini kullandı. Haley, sunucunun “Çocuklarıyla birlikte can derdinde olan Gazzeliler Mısır’a bile geçemiyor, nasıl Katar’a gidecek?” şeklinde sorusuna da “Mısır onları niye almaz? Çünkü kimin terörist olup olmadığını bilmiyor” diye cevap verdi. Arap ülkelerinin İran tehdidine karşı her zaman tedbir aldığını öne süren Haley, dünyanın Gazze’deki saldırıları sebebiyle İsrail’i eleştirmek yerine, Filistinlilere yardım etmeleri için Türkiye, İran ve Katar’la konuşmaları gerektiğini iddia etti.


    İsrailli yetkililer, 7 Ekim’den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sürerken bombardıman altındaki iki milyondan fazla Filistinlinin güvenlik için Mısır’daki Sina Çölü’ne göç etmelerini dile getirmiş, ancak bu zorla göç teklifine başta BM ve ABD olmak üzere Arap ülkeleri ve uluslararası toplum tepki göstermişti.

    Haley, eski Başkan Donald Trump döneminde yaklaşık iki yıl ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimî Temsilcisi olarak görev yapmıştı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    AbdIsrailGazzeFilistinNikki Haley
    Haberler > Dünya > Cumhuriyetçilerin başkan adayı Haley'den küstah teklif! Gazzeliler Katar, İran ve Türkiye’ye gitsin
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Netanyahu karşıtları sokakta: İsraillilerden erken seçim talebi - DünyaNetanyahu karşıtları sokakta: İsraillilerden erken seçim talebiFransız milletvekili İsrail'e yaptırım istedi - DünyaFransız milletvekili İsrail'e yaptırım istediFransa'dan Müslümanları ilgilendiren karar! - DünyaFransa'dan Müslümanları ilgilendiren karar!Yahudiler ile Ermeniler Kudüs'te birbirine girdi - DünyaYahudiler ile Ermeniler Kudüs'te birbirine girdiKassam'dan yeni video - DünyaKassam'dan yeni videoİsrail stadyumları işkence ve infaz merkezlerine dönüştürdü - Dünyaİsrail stadyumları işkence ve infaz merkezlerine dönüştürdüKassam Tugayları 20'den fazla İsrail askerini öldürdü - DünyaKassam Tugayları 20'den fazla İsrail askerini öldürdüRusya ve Ukrayna en kanlı günlerden birini yaşıyor! Karşılıklı füze saldırılarında can kaybı artıyor - DünyaRusya ve Ukrayna en kanlı günlerden birini yaşıyor! Karşılıklı füze saldırılarında can kaybı artıyorTam 7 kilo doğdu, dünyanın en ağır bebeği oldu! - DünyaTam 7 kilo doğdu, dünyanın en ağır bebeği oldu!İsrail ordusunun Hamas'a karşı eğitimi yok - Dünyaİsrail ordusunun Hamas'a karşı eğitimi yok
    Sonraki Haber Yükleniyor...