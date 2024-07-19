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Türkiye'den UAD kararına destek: İsrail Filistin'deki mevcudiyetini sonlandırmalı

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Türkiye&#039;den UAD kararına destek: İsrail Filistin&#039;deki mevcudiyetini sonlandırmalı
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Dünya Haberleri

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), İsrail'i Gazze'de işgalci güç konumunda olduğunu duyurmasının ardından Türkiye'den destek açıklaması geldi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İsrail Filistin'deki mevcudiyetini sonlandırmalı" denildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten de "Filistinlilerin haklı mücadelesi teyit edildi" açıklaması geldi.

Gazze'de aylardır katliam yapan İsrail'e karşı bugün Uluslararası Adalet Divanı (UAD) önemli bir karara imza attı. UAD Başkanı Salam, "İsrail Gazze'de işgalci güç konumunda" görüşünü açıkladı. İsrail'in Filistin Devleti'ni yok sayan meclis kararının ardından gelen tarihi adıma Türkiye'den peş peşe açıklamalarla destek geldi. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistin'deki mevcudiyetini sonlandırması gerektiğini söylerken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Filistinlilerin haklı mücadelesi teyit edildi" dedi.

İSRAİL BİR AN ÖNCE İŞGALİ SONLANDIRMALI

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistin topraklarındaki mevcudiyetini bir an önce sona erdirmesi ve yol açtığı zararı tazmin etmesi gerektiğini kaydetti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Uluslararası toplum, İsrail'in hukuk dışı uygulamalarına son verilmesi için kararlı ve güçlü bir tavır takınmakla yükümlüdür. Türkiye, istişari görüşe yazılı ve sözlü katkı sağlayarak Uluslararası Adalet Divanı'ndaki sürece destek vermiştir. Halen Gazze halkına uygulanan ve soykırıma varan fiiller dahil, Filistinlilere karşı işlenen suçların cezasız kalmaması için çaba göstermeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'den UAD kararına destek: İsrail Filistin'deki mevcudiyetini sonlandırmalı - 1. Resim

FİLİSTİNLİLERİN HAKLI MÜCADELESİNİN YANINDAYIZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise şu açıklamayı yaptı:
 
"Uluslararası Adalet Divanı’nın İsrail’in Gazze, Kudüs ve Batı Şeria’da işgalci güç konumunda olduğunu vurguladığı son kararı oldukça önemlidir.
 
Uluslararası Adalet Divanı’nın, işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail’in varlığının tanınmaması, İsrail’e yardım veya destek sağlanmaması noktasında tüm devletlerin yükümlü olduğunu belirtmesi altı çizilmesi gereken bir husustur.
 
Bu karar, uluslararası toplumun Filistin halkının öz topraklarında kendi kaderini tayin etme hakkı konusundaki mücadelesini bir kez daha teyit etmiştir.
 
İsrail’in insan haklarına, uluslararası hukuka ve sözleşmelere aykırı tüm politikalarına karşı olduğumuzu ve bu politikaların sonuçlarının yasal takipçisi olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyoruz.
 
Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti kurulması için Filistin halkının haklı davasının yanında yer almaya ve Filistinli kardeşlerimiz için mücadele etmeye devam edeceğiz.
 
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