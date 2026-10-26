Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Dünya

Dünya, İngiltere'deki savaş hazırlığını konuşuyor! '1000 gün' uyarısının ardından vatandaş stokları eritti

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Dünya, İngiltere'deki savaş hazırlığını konuşuyor! '1000 gün' uyarısının ardından vatandaş stokları eritti
Başlık ResmiDünya, İngilteredeki savaş hazırlığını konuşuyor! 1000 gün uyarısının ardından vatandaş stokları eritti "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting, düşman ülkelerin askeri kapasitelerini artırdığına dikkat çekerek ülkesinin önümüzdeki 1000 gün içinde savaşa hazır hale gelmesi gerektiğini söyledi. Streeting, halkı muhtemel acil durumlara karşı uyarırken evlerde en az üç gün yetecek temel ihtiyaç malzemesi bulundurulması çağrısı yaptı. Streeting'in çağrısının ardından alarma geçen İngiliz halkının ülkedeki kurmalı ve pilli radyo stoklarını erittiği belirtildi.

Kaydet
|
Zeynep Erdivanlı
ZEYNEP ERDİVANLI

İngiltere, artan güvenlik riskleri nedeniyle savunma ve acil durum hazırlıklarını güçlendirmek için alarma geçti. Savunma Bakanı Wes Streeting, The Telegraph gazetesinde yayımlanan makalesinde, rakip ülkelerin 2030 yılına kadar saldırı düzenleyebilecek bir güce ulaşabileceğini belirtti. Streeting, İngiltere ve NATO müttefiklerinin bu ihtimale karşı hazırlanmak için üç yıldan biraz fazla zamanı kaldığını ifade etti.

Dünya, İngiltere'deki savaş hazırlığını konuşuyor! '1000 gün' uyarısının ardından vatandaş stokları eritti
Başlık ResmiDünya, İngiltere'deki savaş hazırlığını konuşuyor! '1000 gün' uyarısının ardından vatandaş stokları eritti

“DÜŞMAN ÜLKELERİN ASKERİ KAPASİTESİ ARTIYOR”

Streeting, düşman ülkelerin İngiltere'ye zarar verme isteğinin yeni olmadığını, ancak askeri kapasitelerinin giderek arttığını söyledi. 2030 yılına gelindiğinde bu ülkelerin askeri güçlerinin ve savaş ekonomilerinin saldırı düzenleyebilecek seviyeye ulaşabileceği uyarısında bulunan Streeting, ülkesinin müttefikleriyle birlikte savaşmaya ve savaşı kazanmaya hazır olması gerektiğini vurguladı.

Dünya, İngiltere'deki savaş hazırlığını konuşuyor! '1000 gün' uyarısının ardından vatandaş stokları eritti
Başlık ResmiDünya, İngiltere'deki savaş hazırlığını konuşuyor! '1000 gün' uyarısının ardından vatandaş stokları eritti

ÜLKENİN KARŞILAŞTIĞI EN CİDDİ TEHDİT

BBC'ye yaptığı açıklamada da İngiltere'nin tarihi boyunca karşılaştığından daha ciddi bir tehditle karşı karşıya olduğunu belirten Streeting, siber saldırılar, organize suç, düşman devletlerin faaliyetleri ve iklim değişikliğinin özellikle kritik altyapılar için risk oluşturduğunu dile getirdi.

VATANDAŞLARA ‘HAZIRLIKLI OLUN’ ÇAĞRISI

Bu açıklamalar, İngiltere hükümetinin başlattığı “Hazırlıklı Olun” kampanyasıyla aynı döneme denk geldi. Kampanya kapsamında vatandaşlara, ulusal bir acil durumda en az 72 saat boyunca ihtiyaçlarını karşılayabilecek malzemeleri evlerinde bulundurmaları tavsiye edildi.

Dünya, İngilteredeki savaş hazırlığını konuşuyor! 1000 gün uyarısının ardından vatandaş stokları eritti
Başlık ResmiDünya, İngilteredeki savaş hazırlığını konuşuyor! 1000 gün uyarısının ardından vatandaş stokları eritti "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Kılavuzda şişelenmiş su, bozulmayan gıdalar, nakit para ve diğer temel ihtiyaçların hazır tutulması önerildi. Hükümet, kampanyanın belirli bir istihbarat uyarısına dayanmadığını, ülkenin genel acil durumlara karşı direncini artırmayı amaçladığını açıkladı.

Öte yandan hükümetin halka krizlere karşı hazırlıklı olmak için stok yapmaya başlamasını tavsiye etmesinin ardından ülkedeki kurmalı radyoların hızla tükendiği belirlendi.

Dünya, İngiltere'deki savaş hazırlığını konuşuyor! '1000 gün' uyarısının ardından vatandaş stokları eritti
Başlık ResmiDünya, İngiltere'deki savaş hazırlığını konuşuyor! '1000 gün' uyarısının ardından vatandaş stokları eritti "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

PİLLİ RADYOLARIN STOKLARI ERİDİ

Hükümetin acil durumlara hazırlık için hanelere yönelik hazırladığı kontrol listesinde pilli ve kurmalı radyolara yer vermesinden iki gün sonra, en az yedi radyo modelinin dört farklı satış noktasında tükendiği kaydedildi.

ÖNERİLEN HABERLER
Trump geri adım attı: İran
DÜNYA

Trump geri adım attı: İran'a bugün saldırı yok

Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.