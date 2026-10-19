Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'e üçlü zirve teklif etti. Dünya siyasetinin en güçlü üç aktörünü aynı masada buluşturmayı hedefleyen girişim, 1945'te savaş sonrası düzenin şekillendirildiği Yalta Konferansı'na benzetildi.

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Amerikan The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'a Çin lideri Xi Jinping'in de katılacağı üçlü bir zirve düzenlenmesini teklif etti.

Dünyanın gidişatını üç lider mi belirleyecek? Putin'den Trump ve Xi'ye tarihi teklif

DÜNYANIN ÜÇ BÜYÜK GÜCÜ AYNI MASADA MI?

Putin'in teklifinin arkasında, Ukrayna'daki savaşı sona erdirecek bir anlaşma arayışı da var.

İddialara göre Putin, üçlü görüşme önerisini 9 Ekim'de Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde gündeme getirdi.

Moskova yönetimi, toplantının 18-19 Kasım tarihlerinde Çin'in Şenzen kentinde düzenlenmesi planlanan Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi kapsamında yapılmasını istiyor.

Rus yetkililerin teklifi diplomatik kanallardan Pekin'e ilettiği, Çin yönetiminin ise Washington'ın kabul etmesi durumunda görüşmeye karşı çıkmayacağı öne sürüldü.

Dünyanın gidişatını üç lider mi belirleyecek? Putin'den Trump ve Xi'ye tarihi teklif

KREMLİN'DEN İLK AÇIKLAMA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, üçlü zirveye ilişkin ön temasların gerçekleştiğini doğruladı.

Peskov, "Toplantının kendisi veya gündemi konusunda henüz net bir anlayış olmamakla birlikte, her üç taraf da böyle bir toplantının gerçekleşmesinin varsayımsal ihtimalini kabul ediyor" dedi.

Üst düzey bir ABD'li yetkili ise Trump'ın zirveye katılmayı henüz kabul etmediğini ancak teklife açık olabileceğini aktardı.

TRUMP İLE PUTİN ARASINDA MOTORİN ANLAŞMASI

Üçlü zirve önerisinin gündeme geldiği 9 Ekim tarihli telefon görüşmesinde, ABD'nin Rus motorini satın almasına ve bunu küresel enerji piyasalarında yeniden dağıtmasına imkan sağlayacak bir düzenleme üzerinde de mutabakata varılmıştı.

ZİRVE HENÜZ KESİNLEŞMEDİ

Putin'in önerdiği üçlü zirveye ilişkin diplomatik temaslar sürerken toplantının tarihi, gündemi ve katılımcıları konusunda henüz kesin bir anlaşmaya varılmadı.

Trump'ın teklifi kabul etmesi halinde ABD, Rusya ve Çin liderleri, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi ve küresel güç dengelerini ilgilendiren gelişmelerin ele alınması amacıyla aynı masaya oturabilecek.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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