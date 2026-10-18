Dürziler, Netanyahu için seçim malzemesi! Türkiye Gazetesi Suriye’deki sıcak bölgede

Suriye Demokratik Halk Partisi yöneticilerinden Ethem Kak, Dürzilerin hâkim olduğu Ceremana'da sorularımızı cevaplandırdı. Suriyeli Dürzi siyasetçi Kak, "Netanyahu’nun amacı İsrail’de yaşayan 130 bin Dürzi’nin oyunu almak. Golan’a karşı bizi şantaj aracı olarak kullanmak istiyor." dedi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Suriye’de hâlen asayişin Dürzilere ait olduğu Ceremana bölgesine girdik. Suriye Demokratik Halk Partisi yöneticilerinden Ethem Kak’la son gelişmeleri, Şam yönetimiyle Dürzilerin ilişkilerini ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun son hamlelerini konuştuk.

Netanyahu’nun amacının İsrail’de yaşayan 130 bin Dürzi’nin oyunu almak olduğunu belirten Suriyeli Dürzi siyasetçi Kak “Netanyahu Dürzileri Golan’a karşı bir şantaj aracı olarak kullanmak istiyor. Ne Dürziler ne de Suveyda onun umurunda.” dedi.

"DÜRZİLERİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU İSRAİL’İN EMELLERİNİ BİLİYOR"

Netanyahu ile Baas arasında gizli ilişki ağı olduğunu söyleyerek sözlerine devam eden Ethem Kak yaşananları şu şekilde özetledi:

"Her şeyden önce İsrail’in Dürzileri bölge planları için basit bir araç olarak gördüğünü biliyoruz. Esad sonrası saldırılarının arka planında da bu var. Doğrusu Dürzilerin büyük çoğunluğu da İsrail’in emellerini biliyor ve siyonist plana karşı çıkıyor. Buna Lübnan ve hatta İsrail’de yaşayan Dürziler de dahil. Esad rejimi beni bu sebeple iki defa hapse attı. Çünkü biz ‘Suveyda diye müstakil devlet olamaz. Dürziler tarihte, bugün ve gelecekte sadece Şam’ın parçası olarak varlığını sürdürebilir’ düşüncesini savunuyoruz. Ne coğrafi ne iktisadi ne dini ne de siyasi olarak aksini düşünemeyiz. Aksi mümkün değil.

EL-HİCRİ’NİN SONU YAKIN

İsrail, 8 Aralık Devrimi sonrası Dürziler üzerinden çok tehlikeli bir oyun oynadı. Suveyda’da din adamı el-Hicri üzerinden bu senaryo tatbik edilmek istendi. El-Hicri ile birkaç defa şahsen konuştum. Bu şahıs Esad döneminde başta uyuşturucu olmak üzere hem rejim kanadı hem de Lübnan ile karanlık ilişkilere sahipti. Esad sonrası ise İsrail’le diyalog kurdu ve Suveyda’yı ve Dürzileri bu kirli trafiğin kurbanı yapmak istedi. Esad dönemi kurulan ağ çöktüğü için panik oldu ve İsrail’e yanaştı. Dürziler bu oyunun parçası değil ancak buna sürükleniyorlar. İsrail himayesine giren el-Hicri ile gidip konuştum bana, Şam’ın Dürzi halkı değil kendisini tek muhatap alması gerektiğini anlattı. Geçmiş suçları sebebiyle hesaba çekilmekten korkuyor. Bu korkuyla İsrail’e yanaştı ve kendi karanlık geçmişinden dolayı tüm Dürzileri ateşe atmakta tereddüt etmiyor. Ancak son dönem maaşları kesildi. Yanındaki militanlar kendisini terk ediyor. Daha önce 10 bin milis vardı yanında ancak şu an yarısı kaçtı. Onun en büyük güvencesi kuzeydeki SDG idi. Bir de Lazkiye-Tartus’ta Nusayriler ayaklanır diye bekledi. SDG bitti ve Alevi-Nusayri kanadının ayaklanması başarısız oldu. Şimdi sıra el-Hicri’de, onun da sonu yakın.

"ONURLU HİÇBİR DÜRZİ, İSRAİL İŞGALİNİ SAVUNMAZ"

Şu an yaşananlardan dolayı Suveyda’nın 300 bini aşan nüfusu eridi. Orada 200 bin civarı sivil kaldı. Hem Golan hem de Suveyda halkı bulduğu ilk fırsatta Şam ve diğer bölgelere kaçıyor. İsrail’den ve el-Hicri’den kaçıyorlar. Biz Suriye vatandaşıyız. Şu an içinde bulunduğumuz Ceremana’da 100 binden fazla Dürzi yaşıyor. Onurlu hiçbir Dürzi, İsrail işgalini savunmaz. Netanyahu ve siyonist lobiler Suveyda’yı Tel Aviv’e bağlamak için olağanüstü çaba yürütüyor. Bunu daha önce Fransızlar da denedi. Suriye ve Lübnan’ı Dürziler üzerinden bölmek istediler. Bu oyuna gelmediğimizi görünce de Marunileri üzerimize saldılar. Osmanlı ise Dürzilere her daim kol kanat gerdi, korudu. Özünde Dürziler güçlü bir tarih hafızasına sahip. Bölge insanına ihanet ederek hiçbir şey kazanamayacağımızı biliyoruz. Bu sebeple Netanyahu ve siyonist lobilerin hevesi de kursağında kalacak. El-Hicri de Netanyahu ile birlikte silinip gidecek.

NETANYAHU DÜRZİLERİ KULLANMAYA ÇALIŞIYOR

Önümüzdeki seçim bölgenin geleceği açısından önemli. Netanyahu iki şey için Dürzileri kullanmaya çalışıyor. Bunlardan ilki seçimde İsrail’deki 130 bin Dürzi’nin oyu, ikincisi ise Suveyda’yı kullanarak Şam’ı Golan’daki hak iddiasından vazgeçirmek. İsrail çıkarı için hepimizi kullanmaya çalışıyor ancak başaramayacak. Suriye, Dürziler üzerinden bölünmeyecek. Suriye halkı ve devleti bütün etnik, siyasi, dini, mezhebi farklılıklarına rağmen bir ve bütün kalacak. Mevcut hâlde bile Suveyda halkı Şam sayesinde yaşıyor. İsrail yardımı durdurdu. Entegre umudu her geçen gün azalıyor. İnsanlar perişan. Çocuklarımız iki yıldır el-Hicri ve İsrail güdümlü ayrılıkçı projeler yüzünden eğitimden mahrum durumda. Ancak bütün bunlar çok yakında bitecek."

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala