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    El Salvador’da OHAL kararı cinayetleri yüzde 70 azalttı

    El Salvador'da çetelerle mücadele amacıyla Mart 2022’de ilan edilen OHAL, geçtiğimiz yıl cinayetlerin yüzde 70 oranında azalmasını sağladı.

    El Salvador’da OHAL kararı cinayetleri yüzde 70 azalttı
    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Silahlı çetelere karşı geniş çaplı mücadele yürüten El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele’nin Mart 2022’de ilan ettiği OHAL başarılı oldu. Adalet ve Güvenlik Bakanı Gustavo Villatoro yaptığı açıklamada, El Salvador'daki cinayet oranın geçtiğimiz sene yaklaşık yüzde 70 oranında azaldığını belirterek, bir önceki yıl 495 olan cinayet sayısının geçen yıl 154'e düştüğünü söyledi.

    Bu istatistiğin her 100 bin kişi başına 2,4'lük bir cinayet oranı anlamına geldiğini aktaran Villatoro, söz konusu cinayet oranının Kanada dışında Amerika kıtasındaki en düşük oran olduğunu aktardı.

    3 YILDA 4 BİNDEN FAZLA CİNAYET

    Resmi verilere göre, El Salvador'da 2021 ve 2020 yıllarında binden fazla, 2019 yılında ise 2 binden fazla cinayet işlendi. Ülkede, Mart 2022’de ilan edilen OHAL ile güvenlik güçlerinin şüpheli çete üyelerini hızlı bir şekilde tutuklamasına ve hapse atmasına izin verildi.

    El Salvador’da OHAL kararı cinayetleri yüzde 70 azalttı

    Resmi verilere göre, OHAL’in yürürlüğe girmesinden bu yana güvenlik güçleri yaklaşık 75 bin şüpheli çete üyesini tutukladı ve 7 binini daha sonra serbest bıraktı.

    ÇETE ÜYELERİNE DEV HAPİSHANE 

    El Salvador’da çetelere karşı savaşta tutuklananların sayısının çok yüksek olması sebebiyle dev bir hapishane inşa edilerek, 1 Şubat 2023 tarihinde hizmete açılmıştı. Kapasitesi 40 bin kişi olan hapishane, Amerika kıtasının en büyük hapishanesi olarak biliniyor.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    ÇeteEl Salvador
    Haberler > Dünya > El Salvador’da OHAL kararı cinayetleri yüzde 70 azalttı
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