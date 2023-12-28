Ethel Plajı'nda köpekbalığı dehşeti! Bir genç vahşice öldürüldü

28 Aralık 2023 18:58 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 01:24

Avustralya'daki Ethel Plajı yakınlarında bir genç, uğradığı köpekbalığı saldırısında canından oldu. Polis tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 13.30 sıralarında köpekbalığı saldırısıyla ilgili ihbar alındığı belirtilerek, "Maalesef sudan bir gencin cesedi çıkarıldı" denildi.

DÜNYANIN POPÜLER PLAJLARI ARASINDA YER ALIYOR

Bölge sakinleri Avusturalya basınına, söz konusu saldırının bölgede bilinen ilk ölümcül köpekbalığı saldırısı olduğunu ifade etti.

Sörfçüler ve turistler arasında popüler olan Ethel Plajı, ortalama 1,5 metrelik dalgalara sahip 400 metre uzunluğunda kum plaj olarak biliniyor.

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Oynat Rus turist tatil için geldiği Mısır'da köpek balığına yem oldu Mısır’ın popüler tatil bölgelerinden biri olan Hurgada'da kıyıya uzak bir yerde yüzen Rus turist herkesin gözleri önünde köpek balığı tarafından parçalandı. Kan donduran anlar bir turistin cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

Geçtiğimiz mayıs ayında Eyre Yarımadası açıklarında bir sörfçü köpekbalığı saldırısında öldürülmüş, geçtiğimiz şubat ayında ise Batı Avustralya eyaletinde yer alan Perth’deki bir nehirde bir kız çocuğu köpekbalığı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Avustralya’da ABD hariç diğer tüm ülkelerden daha fazla köpekbalığı saldırısı yaşanıyor.