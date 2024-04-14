Fahiş fiyatla bilet satan otobüs firmalarına 5,3 milyon lira ceza

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, fahiş fiyatlarla bilet satışının engellenmesi ve korsan taşımacılığın önüne geçilmesi amacıyla 4 bin 810 otobüs denetlendiğini belirterek, denetimlerde otobüs işletmecilerine 5 milyon 321 bin 223 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı bir açıklama yaparak bayram tatili süresince şehirlerarası otobüs seyahatlerinde büyük bir yoğunluk yaşandığını belirtti. 9 günlük bayram tatili süresince yollarda ve yolcu taşımacılığında alınan tedbirleri vurguladı ve denetimlerin yapıldığını dile getirdi. Bu önlemler sayesinde vatandaşların bayram boyunca rahat ve huzurlu bir şekilde yolculuk yapabildiğini ifade etti.

Uraloğlu, bayram tatili süresince şehirlerarası otobüs seyahatlerinde büyük bir yoğunluk yaşandığını belirterek, "5 Nisan'dan bugüne kadar 80 bin 195 otobüs seferi gerçekleştirilmiş ve bu seferlerde 2 milyon 759 bin 818 yolcu taşınmıştır" şeklinde bilgi paylaştı.

4 BİN 810 OTOBÜS DENETLENDİ