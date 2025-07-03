Fiyat zammı sonrası Avrupa'da endişe! F-35 pahalı geldi, alternatifler neler?

ABD'nin İsviçre ile yaptığı F-35 savaş uçağı anlaşmasında yüksek fiyat talep etmesi, Avrupa'da ülkelerinde alternatif arayışına yol açtı. Kanada Savunma Bakanlığı eski üst düzey danışmanı Kim Leclerc, "“Herkesin istediği tüm özellikleri tek bir uçakta karşılamak zor. Bu nedenle programın başından beri maliyetler arttı” dedi. Alternatifler arasında ise Rafaele, Rafale, Eurofighter Typhoon ve Saab Gripen bulunuyor.

ABD'nin İsviçre ile yaptığı F-35 savaş uçağı anlaşmasında yüksek fiyat talep etmesi, diğer ülkelerin alternatif uçak arayışına girmesine neden olabilir.

Kanada Savunma Bakanlığı eski üst düzey danışmanı Kim Leclerc, İsviçre gibi güvenilir bir müttefikte yaşanan sözleşme sorunlarının potansiyel alıcıları etkileyebileceğini söyledi.

RAFAELE, EUROFİGHTER TYPHOON VE SAAB GRİPEN

Leclerc, hâlâ uçak teslimatı bekleyen Kanada ve Portekiz gibi ülkelerin F-35 yerine mevcut uçaklarının ömrünü uzatmayı, Avrupa menşeli yeni nesil savaş uçaklarını beklemeyi ya da Fransız Rafale, Eurofighter Typhoon ve Saab Gripen gibi 4.5. nesil uçakları tercih etmeyi değerlendirebileceğini belirtti.

Leclerc, F-35 alan ülke sayısının azalmasının, geliştirme maliyetlerinin tüm alıcılar arasında paylaşılması nedeniyle fiyatları artıracağını vurguladı.

FİYATLAR BU NEDENLE ARTTI

F-35 programının temel sorunlarından birinin kapsamının çok geniş olması olduğunu dile getiren Leclerc, “Herkesin istediği tüm özellikleri tek bir uçakta karşılamak zor. Bu nedenle programın başından beri maliyetler arttı” dedi.

Kanada'nın da uzun görüşmelerin ardından satın alma sürecini kısa süre iptal ettiğini, şimdi ise uçakla ilgili değerlendirmeleri gözden geçirdiğini aktaran Leclerc, “Kanada’da maliyetlerin beklenenden yüzde 50 daha fazla olacağı tespit edildi” ifadesini kullandı.

F-35'LER NE KADAR

İsviçreli gazeteci Balz Rigendinger ise ABD’nin İsviçre hükümetinden F-35 uçakları için talep ettiği 650 milyon ile 1,3 milyar İsviçre Frangı arasında değişen ek fiyatın, diğer Avrupa ülkelerinde benzer sorunlara yol açabileceğini belirtti.

Rigendinger, İsviçre hükümetinin ABD’nin fiyat artışı talebini "yanlış anlama" olarak nitelendirdiğini ve İsviçre’nin bu konuda yeniden müzakere girişiminde bulunduğunu söyledi. Ancak, anlaşmazlığı kazanma şanslarının düşük olduğuna dikkat çekti.

Rigendinger, İsviçre’de muhalefet partilerinin bu durumu “Avrupa menşeli bir ürüne geçiş fırsatı” olarak gördüğünü belirtti. İsviçre halkı F-35 için fon onayını çok az farkla, yüzde 50,1 ile kabul etmiş ancak hangi uçağın alınacağına karar verilmemişti. Rigendinger, “Zaten İsviçre’de savaş uçağına ihtiyaç olup olmadığı konusunda ciddi bir bölünme vardı” diye konuştu.

Gazeteci, Avrupa’nın diğer ülkelerinin de benzer sorunlarla karşılaşabileceğini, yüksek silah talepleri ve tedarikçi değişikliğinin yıllar alması nedeniyle savunma şirketlerinin fiyatları belirlemede avantajlı konumda olduğunu vurguladı.