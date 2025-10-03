Ünlü rapçi Diddy, mahkemede adeta yalvardı! Hakime mektup yazıp özür diledi

Cinsel istismar ve şiddet suçlarından temmuz ayında hüküm giyen Sean Diddy Combs, Manathan'da mahkemeye çıktı. Cezaevinde bulunan Diddy'nin duruşmadan bir gün önce mahkeme hakimine dört sayfalık bir mektup yazdığı öğrenildi. Kırgın ve pişman olduğunu belirten Diddy, hakime yaptığı her şey için özürlerini sunduğunu söyledi. 55 yaşındaki rapçi, eski sevgilisi Cassie Ventura’ya yönelik şiddet görüntülerini de hatırlatarak mektubunda şu ifadeleri kullandı:

Hayatımdaki en büyük pişmanlık. Bunun utancını ömür boyu taşıyacağım

Sevdiği kadına el kaldırdığı için kendini "tamamen haksız" olarak nitelendiren Diddy, kızlarından birine benzer şekilde vuran başka birini affedemeyeceğini söyledi.

CNN'den edinilen bilgiye göre Diddy mektubunda hakimden özür dileyerek şu ifadeleri kullandı:

Yolumu kaybettim. Yolculuğumda kayboldum. Uyuşturucu ve aşırılık içinde kayboldum. Çöküşümün kökeni bencilliğimdeydi. Alçakgönüllü oldum ve özümden kırıldım," diye yazdı Combs ve ekledi: "Eski ben hapishanede öldü ve yeni bir versiyonum yeniden doğdu. Hapishane seni değiştirir ya da öldürür; ben yaşamayı seçiyorum.

"İKİNCİ ŞANS İSTİYORUM"

Combs, "Bu davanın dünya çapında büyük yankı uyandırdığının farkındayım ve Sayın Yargıç, beni bir örnek olarak göstermeye meyilli olabilir," diye yazdı. "Sizden, ikinci bir şans verildiğinde bir kişinin neler yapabileceğinin bir örneği olmamı rica ediyorum."

Savcı Christy Slavik, Sean "Diddy" Combs'un Mann Yasası kapsamındaki suçlamaları sürekli olarak reddettiğini ve o dönemde davranışlarının yanlış ve yasadışı olduğunu bildiğini hakime söyledi.

11 YILDAN FAZLA HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Combs'un mahkûm edildiği suçlamalar eyalet sınırları arasında cinsel istismar çin insan taşımayı suç sayan federal Mann Yasası'ndan kaynaklanıyor . Slavik'in hâkime hitabı, savcılığın 11 yıldan fazla hapis cezası için yaptığı baskının bir parçası.

Hakim ayrıca, yönergelerin mahkemenin 25.000 ila 250.000 dolar arasında para cezası vermesine imkan tanıdığını söyledi.

Yargıç Arun Subramanian, altı yıldan biraz fazla hapis cezası öngören ceza yönergelerinden sapmak için bir neden görmediğini söyledi. Savcılar 11 yıldan fazla bir ceza talep ederken savunma Combs'un en fazla 14 ay hapis cezası alması gerektiğini savundu.

ÇOCUKLARI, SIRAYLA KONUŞMA YAPTI

Sean"Diddy"Combs'un altı çocuğu bugün rapçinin ceza duruşmasında konuşurken birbirlerine destek olmak için bir araya geldiler.

Sean “Diddy” Combs'un oğullarından biri olan Justin Combs, babasını “süper kahramanım” olarak tanımladı.

Justin Combs, "Babama ikinci bir şans vermenizi, hayatta ikinci bir şans vermenizi, yanlışlarını düzeltmesi için ikinci bir şans vermenizi, gerçekte olduğu adam olabilmesi için ikinci bir şans vermenizi istiyorum" dedi.

Sean “Diddy” Combs’un kızlarından Jessie Combs, mahkeme salonunda konuşmaya başladığında hıçkırıklara boğuldu.

"Mükemmel olmadığını ve birçok hata yaptığını biliyoruz ve bu hataların hiçbirini mazur görmek için burada değiliz. Ama sayın yargıç, o hâlâ bizim babamız ve hayatımızda ona ihtiyacımız var," dedi.

COMBS, GÖZ YAŞLARINA BOĞULDU

Mahkeme, Sean "Diddy" Combs'un ekibinin hazırladığı videoyu değerlendirdi.

Combs'un hukuk ekibi tarafından son anda yayınlanan videonun, Combs'un hayatı boyunca yaptığı olumlu etkiyi mahkemeye gösterme çabası olduğu anlaşılıyor.

Combs'un yıllar içinde hayır kurumlarıyla yaptığı çalışmaları, gençlik katılım programlarını, yetiştirilme tarzı ve hip-hop'a yükselişi hakkında verdiği motivasyon konuşmalarını ve partneri Kim Porter'ın ölümünden sonra çocuklarıyla ilgilenmesini gösteren kliplerden oluşan bir montaj da yer alıyor. Sean "Diddy" Combs, hukuk ekibinin hazırladığı, kendisinin ve ailesinin hayırseverlik çalışmalarının görüntülerini içeren belgesel tarzındaki videoyu mahkemede izlerken hıçkıra hıçkıra ağladı.