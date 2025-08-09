Foreign Policy'den gizli Türkiye hikayesi! Tek kareden dünyaya anlattı

Foreign Policy, ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın sinema yolculuğunu ve filmlerinde Türkiye’nin son otuz yıldaki kültürel değişimini mercek altına aldı.

Yazıda, Ceylan’ın hem Anadolu’nun kırsal hayatını hem de büyük şehirlerin dinamiklerini yansıtan filmleriyle, Türkiye’nin zengin toplumsal dokusunu uluslararası izleyiciye aktardığı vurgulandı.

Yönetmenin, Cannes Film Festivali başta olmak üzere dünya çapında sayısız ödül kazanarak Türkiye’nin kültürel tanıtımına önemli katkı sunduğu kaydedildi.

Bir Zamanlar Anadolu'da

HAYALPERESTLER VE GERÇEKÇİLER BİR ARADA

Ceylan’ın Uzak, Mayıs Sıkıntısı, Kış Uykusu, Bir Zamanlar Anadolu’da ve On Dry Grasses gibi yapımlarında, “hayalperest” karakterlerle daha “hesapçı ve gerçekçi” karakterleri karşı karşıya getiren hikayeler öne çıkıyor.

Yazıda şu ifadeler kullanıldı:

“Ceylan filmlerinde, bugün Türkiye’de etik bir hayat sürmenin ne anlama geldiğini sorgulamaktadır”, “Her kesimden insanın seçimlerini ve bu seçimlerin ahlaki sonuçlarını derinlikli bir şekilde gösteriyor” ve “Filmleri, Türkiye’nin zengin toplumsal dokusunu uluslararası izleyiciye aktaran güçlü bir üslup oluşturuyor”.

Makalede, yönetmenin filmlerinin yalnızca bireysel hikâyeler değil, aynı zamanda Türkiye’nin kültürel çeşitliliği, gelenekleri ve modernleşme süreçlerini de belgelediğini ele alındı.

2000’li yıllarda kültür-sanat alanında yaşanan gelişmeler, modern sanat müzelerinin açılması, uluslararası başarılar ve turizmin artışı da Ceylan’ın eserlerinin geçtiği dönemlere yansıyor.

TÜRKİYE'YE KATKISI NE?

Foreign Policy, Nuri Bilge Ceylan’ın sinemasının Türkiye’nin hikâyesini dünyaya anlatmada güçlü bir araç olduğunu vurguladı. Yönetmenin eserlerinin, Türkiye’nin hem geleneksel hem modern yüzünü, doğal güzelliklerini ve insan ilişkilerindeki derinliği sinema diliyle aktardığına dikkat çekildi.