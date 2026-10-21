Fransa'nın kuzeydoğusunda eğitim uçuşu gerçekleştiren Mirage 2000D tipi savaş uçağı düştü. Kazada pilot hayatını kaybederken, uçakta bulunan navigatör için arama çalışmaları başlatıldı.

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Fransız Silahlı Kuvvetleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Nancy-Ochey Hava Üssü'nden havalanan Mirage 2000D tipi savaş uçağı, Nancy kenti yakınlarındaki Meurthe-et-Moselle bölgesinde düştü.

Kaza, Rogeville, Domèvre-en-Haye ve Tremblecourt köyleri arasında, yerel saatle 23.35 sıralarında meydana geldi.

Fransız savaş uçağı yere çakıldı! Pilot öldü, diğer mürettebat üyesi aranıyor

PİLOT HAYATINI KAYBETTİ, NAVİGATÖR ARANIYOR

İki kişilik mürettebattan pilotun hayatını kaybettiği doğrulandı. Uçakta bulunan navigatörün ise kayıp olduğu ve arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Pont-a-Mousson Belediye Başkanı Henry Lemoine, bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibinin sevk edildiğini açıkladı.

Lemoine, uçağın enkazının insansız hava aracıyla tespit edildiğini belirtti.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Rogeville'de kriz koordinasyon merkezi oluşturulurken, yetkililer çevredeki yollarda ulaşımın aksayabileceği uyarısında bulundu.

Savaş uçağının düşüş nedeninin belirlenmesi amacıyla adli soruşturma başlatıldı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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