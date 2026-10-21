Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Dünya

Fransız savaş uçağı yere çakıldı! Pilot öldü, diğer mürettebat üyesi aranıyor

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Fransız savaş uçağı yere çakıldı! Pilot öldü, diğer mürettebat üyesi aranıyor
Başlık ResmiFransada savaş uçağı düştü!

Fransa'nın kuzeydoğusunda eğitim uçuşu gerçekleştiren Mirage 2000D tipi savaş uçağı düştü. Kazada pilot hayatını kaybederken, uçakta bulunan navigatör için arama çalışmaları başlatıldı.

Kaydet
|

Fransız Silahlı Kuvvetleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Nancy-Ochey Hava Üssü'nden havalanan Mirage 2000D tipi savaş uçağı, Nancy kenti yakınlarındaki Meurthe-et-Moselle bölgesinde düştü.

Kaza, Rogeville, Domèvre-en-Haye ve Tremblecourt köyleri arasında, yerel saatle 23.35 sıralarında meydana geldi.

Fransız savaş uçağı yere çakıldı! Pilot öldü, diğer mürettebat üyesi aranıyor
Başlık ResmiFransız savaş uçağı yere çakıldı! Pilot öldü, diğer mürettebat üyesi aranıyor

PİLOT HAYATINI KAYBETTİ, NAVİGATÖR ARANIYOR

İki kişilik mürettebattan pilotun hayatını kaybettiği doğrulandı. Uçakta bulunan navigatörün ise kayıp olduğu ve arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Pont-a-Mousson Belediye Başkanı Henry Lemoine, bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibinin sevk edildiğini açıkladı.

Lemoine, uçağın enkazının insansız hava aracıyla tespit edildiğini belirtti.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Rogeville'de kriz koordinasyon merkezi oluşturulurken, yetkililer çevredeki yollarda ulaşımın aksayabileceği uyarısında bulundu.

Savaş uçağının düşüş nedeninin belirlenmesi amacıyla adli soruşturma başlatıldı.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.