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Fransa'da son durum: Paris'te olaylar durulmuyor! Yüzlerce gözaltı, belediye binası ateşe verildi

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Fransa'da son durum: Paris'te olaylar durulmuyor! Yüzlerce gözaltı, belediye binası ateşe verildi

Fransa'da hayat pahalılığına karşı başlayan sarı yelekliler protestolarında tansiyon yükseldi.

Başkent Paris başta olmak üzere birçok kentte polisle göstericiler karşı karşıya gelirken mağazalar yağmalandı, tarihi bir belediye binası ateşe verildi.

Yaklaşık 400 kişinin gözaltına alındığı gösterilere yüz binlerce kişi katıldı. Cumhurbaşkanı Macron, olaylara sert tepki gösterdi.

Fransa'da son durum: Paris'te olaylar durulmuyor! Yüzlerce gözaltı, belediye binası ateşe verildi

SARI YELEKLİLER YENİDEN SOKAKTA

Fransa'da 2018'de başlayan sarı yelekliler hareketi, hayat pahalılığına karşı yeniden sokaklara çıktı. Ülkenin yüzlerce farklı noktasında düzenlenen gösterilere toplumun farklı kesimleri destek verdi.

Fransa'da son durum: Paris'te olaylar durulmuyor! Yüzlerce gözaltı, belediye binası ateşe verildi

LİSELİLER, ÇİFTÇİLER VE İKLİM AKTİVİSTLERİ DE KATILDI

Eğitim koşullarının iyileştirilmesi için bir aydır eylem yapan liseliler, akaryakıt fiyatlarını protesto eden çiftçiler ve iklim aktivistleri de sarı yeleklilere destek verdi.

Fransa'da son durum: Paris'te olaylar durulmuyor! Yüzlerce gözaltı, belediye binası ateşe verildi

ÜLKE GENELİNDE 500 NOKTADA EYLEM

Fransa İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde 500 farklı noktada eylem yapılacağını açıkladı. Gösteriler başkent Paris'in yanı sıra Lyon, Marsilya, Rennes ve Lille gibi kentlerde de düzenlendi.

Fransa'da son durum: Paris'te olaylar durulmuyor! Yüzlerce gözaltı, belediye binası ateşe verildi

PARİS'TE KRİTİK NOKTALARDA GÖSTERİ YASAĞI

Paris Emniyet Müdürlüğü, Elysee Sarayı, Başbakanlık binası ve ünlü Champs-Elysees Caddesi gibi önemli noktalarda gösteri yapılmasını yasakladı.

Fransa'da son durum: Paris'te olaylar durulmuyor! Yüzlerce gözaltı, belediye binası ateşe verildi

MAĞAZALARIN VİTRİNLERİ PANOLARLA KAPATILDI

Gösteri yasağına rağmen Champs-Elysees Caddesi'ndeki dükkan sahipleri, olası olaylara karşı mağazalarının vitrinlerini panolarla kapattı. Cadde boyunca güvenlik güçleri konuşlandırıldı.

Fransa'da son durum: Paris'te olaylar durulmuyor! Yüzlerce gözaltı, belediye binası ateşe verildi

CUMHURİYET MEYDANI'NDA POLİSLE GÖSTERİCİLER KARŞI KARŞIYA GELDİ

Paris'te Cumhuriyet Meydanı'ndan Clichy Meydanı'na doğru yerel saatle 14.00'te başlayan yürüyüş sırasında polisle göstericiler arasında arbede yaşandı. Sosyal medyada göstericilerin polise molotofkokteyli ve taş fırlattığı anlar paylaşıldı. Cumhuriyet Anıtı'na çıkan eylemciler ise slogan atarak Fransa ve Filistin bayraklarını dalgalandırdı.

Fransa'da son durum: Paris'te olaylar durulmuyor! Yüzlerce gözaltı, belediye binası ateşe verildi

BANKA VE MAĞAZALARIN CEPHELERİ HASAR GÖRDÜ

Cumhuriyet ile Clichy meydanları arasındaki yürüyüş güzergahında banka, sigorta şubeleri ve farklı iş yerlerinin cepheleri zarar gördü. Yer yer çöp kovaları ve duraklar ateşe verilirken metro ulaşımında aksamalar yaşandı, bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Fransa'da son durum: Paris'te olaylar durulmuyor! Yüzlerce gözaltı, belediye binası ateşe verildi

YASAKLI CADDEDE BARİKAT KURDULAR

Bir grup gösterici, eylem yasağına rağmen Champs-Elysees Caddesi'nde demir bariyerlerle barikat kurdu. Polis barikatları kaldırırken Elysee Sarayı'na yaklaşmaya çalışan onlarca göstericinin ilerlemesi de güvenlik güçlerince engellendi.

Fransa'da son durum: Paris'te olaylar durulmuyor! Yüzlerce gözaltı, belediye binası ateşe verildi

TARİHİ BELEDİYE BİNASINI ATEŞE VERDİLER

Limoges kentinde gösterilerin sonlarına doğru maskeli bir grup, tarihi belediye binasının camlarını kırdı. Binaya giren grup içeriyi ateşe verdi ve belediye binasında yangın çıktı.

Fransa'da son durum: Paris'te olaylar durulmuyor! Yüzlerce gözaltı, belediye binası ateşe verildi

MARSİLYA'DA BELEDİYE BİNASINA GİRDİLER

Marsilya'daki gösterilerde de şiddet olayları yaşandı. Göstericilerin Marsilya Belediyesi binasına girmesinin ardından bölgeye takviye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

Fransa'da son durum: Paris'te olaylar durulmuyor! Yüzlerce gözaltı, belediye binası ateşe verildi

LYON'DA MAĞAZA YAĞMALANDI, TURİZM OFİSİ YAKILDI

Lyon kentinde polis, göstericilere biber gazıyla müdahale etti. Kentte ünlü bir markanın şubesi yağmalanırken turizm ofisi ateşe verildi.

Fransa'da son durum: Paris'te olaylar durulmuyor! Yüzlerce gözaltı, belediye binası ateşe verildi

BİR GÖSTERİCİNİN ELİ KOPTU

Saint-Etienne kentinde mağaza camlarını kırmaya çalışan siyah kıyafetli ve maskeli kişilere polis biber gazı kullandı. Yoğun gaz nedeniyle sokakları gaz bulutu kapladı. Polis kaynakları, kentte bir göstericinin ağır yaralandığını ve elinin koptuğunu bildirdi.

Fransa'da son durum: Paris'te olaylar durulmuyor! Yüzlerce gözaltı, belediye binası ateşe verildi

LÜKS MARKALARIN MAĞAZALARI DA YAĞMALANDI

Paris ve farklı kentlerdeki gösteriler sırasında lüks markaların şubeleri dahil çok sayıda mağaza yağmalandı. Başkentte gün boyunca farklı noktalarda polis müdahaleleri ve gösteriler devam etti.

Fransa'da son durum: Paris'te olaylar durulmuyor! Yüzlerce gözaltı, belediye binası ateşe verildi

YAKLAŞIK 400 GÖZALTI! KATILIM SAYISINDA İKİ FARKLI RAKAM

Polis kaynaklarına göre Paris'te sabah saatlerinden itibaren 100'ü aşkın kişi gözaltına alındı. Ülke genelinde ise gözaltı sayısı yaklaşık 400'e ulaştı.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, gösterilere ülke genelinde 550 bin kişinin katıldığını açıkladı. Organizatörler ise katılımcı sayısını 800 bin olarak duyurdu.

Fransa'da son durum: Paris'te olaylar durulmuyor! Yüzlerce gözaltı, belediye binası ateşe verildi

MACRON'DAN TEPKİ: CUMHURİYETTE ŞİDDETE YER YOKTUR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyette şiddete yer yoktur." ifadelerini kullandı.

Macron, gösteriler sırasında valilik binalarına ve dükkanlara saldıranlar hakkında dava açılacağını ve sorumluların cezalandırılacağını duyurdu.

Kolluk kuvvetlerine desteğini açıklayan Macron, gösteri hakkının güvence altına alındığını savunarak Fransız kurumlarına zarar vermeye ve barışçıl gösterileri engellemeye çalışanlara karşı duracaklarını belirtti.

Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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