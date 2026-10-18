Fransa'da son durum: Paris'te olaylar durulmuyor! Yüzlerce gözaltı, belediye binası ateşe verildi

YAKLAŞIK 400 GÖZALTI! KATILIM SAYISINDA İKİ FARKLI RAKAM

Polis kaynaklarına göre Paris'te sabah saatlerinden itibaren 100'ü aşkın kişi gözaltına alındı. Ülke genelinde ise gözaltı sayısı yaklaşık 400'e ulaştı.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, gösterilere ülke genelinde 550 bin kişinin katıldığını açıkladı. Organizatörler ise katılımcı sayısını 800 bin olarak duyurdu.