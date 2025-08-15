Gazze travması mı? İntihar eden İsrailli asker sayısı artıyor
Gazze’deki askeri operasyonlara katıldığı belirtilen 28 yaşındaki İsrailli yedek subay, ülkenin kuzeyinde intihar etti. Bu olayla birlikte İsrail ordusunda yıl başından bu yana intihar eden asker sayısı 17’ye yükseldi.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalara katılan 28 yaşındaki bir yedek subayın ülkenin kuzeyinde intihar ettiğini açıkladı.
Resmî açıklamaya göre, Tiberya doğumlu asker, İsrail’in kuzey bölgelerinden birinde hayatına son verdi. Olayın ardından askerin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.
BU YIL 17'NCİ VAKA
Yediot Aharonot gazetesi, hayatına son veren askerin daha önce Gazze’deki askeri operasyonlara katıldığını bildirdi. İntihar vakası, İsrail ordusunda bu yıl kayıtlara geçen 17'nci vaka olarak öne çıktı.
Ülkedeki medya kuruluşları, artış gösteren intihar olaylarına sık sık yer verirken, ordu yetkililerinin konuya dair yorum yapmaktan kaçınması dikkat çekiyor.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), askerlerin psikolojik sorunlarla başa çıkabilmesi amacıyla bir destek programı başlattığını daha önce duyurmuştu.