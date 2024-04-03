Gazze'de son durum... ABD'den İsrail'in Refahı tahliye planına ret geldi

7 Ekim'den bu yana Gazze'de sayısız katliam gerçekleştiren İsrail'in Refah'ı tahliye planına ABD karşı çıktı. Blinken Refah'ın boşaltılamayacağını İsrailli yetkililere alaycı bir dille ifade ederken, Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan da, "ne Refah ne de başka hiçbir şey Hamas'ı parçalama yönünde ilerlemenize yardımcı olamaz." dedi. İşte dakika dakika Gazze'deki son gelişmeler...

Canlı Anlatım Özeti İSRAİL LÜBNAN'I VURUYOR

İSRAİL ŞİFA'YI YERLE BİR ETTİ: JAPONYA'DAN DÜNYAYA GAZZE ÇAĞRISI

ABD, İSRAİL'İN REFAH'I TAHLİYE PLANINA KARŞI ÇIKTI

SUUDİ ARABİSTAN VE İSPANYA'DAN ATEŞKES İÇİN İSRAİL'E BASKI ÇAĞRISI

İSRAİLLİ NETANYAHU PROTESTOCULARINA POLİS MÜDAHALESİ

03.04.2024 09:46

İSRAİL LÜBNAN'I VURUYOR

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu topçu atışı ve "Merkava" tipi tanklarla sınır bölgesinde bulunan beldelere saldırı düzenledi.

İsrail'in Lübnan'ın sınır bölgelerine yönelik yoğun saldırıları devam ediyor.

03.04.2024 07:15

İSRAİL ŞİFA'YI YERLE BİR ETTİ: JAPONYA'DAN DÜNYAYA GAZZE ÇAĞRISI

Japonya Dışişleri Bakanlığı, Şifa Hastanesi'ndeki yıkıma yönelik açıklamada bulunarak, "Masum sivilleri kapsayan bir saldırı, uluslararası insancıl hukukun temel ilkelerini ihlal eder." değerlendirmesinde bulunuldu.

Dışişleri'nden yapılan açıklamada, Japonya'nın, İsrail dahil tüm taraflar için uluslararası hukuka uyulması talebini sürdüreceği vurgulandı.

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko da, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yeni konut inşa etme ve arazilere el koyma kararlarının, iki devletli çözüme zarar verdiğini söyledi.

03.04.2024 03:24

ABD, İSRAİL'İN REFAH'I TAHLİYE PLANINA KARŞI ÇIKTI

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan habere göre, Gazze'nin güneyindeki Refah'tan Filistinlilerin tahliye edilmesi planına ABD'den tepki geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ve Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi'nin de bulunduğu iki ülkenin yetkilileri, Washington yönetiminin İsrail'in Refah'a kara saldırısı yerine alternatif önerilerinin ele alındığı çevrim içi toplantı düzenledi.

Toplantıda Blinken ve Sullivan, İsrail'in Refah'ı tahliye ve işgal planını kabul etmedi. Blinken alaycı bir dille, "İnsani yardım ulaştırma konusundaki çalışmalarınızın hızına göre Refah'ı boşaltmak 4 ay sürecek." derken, Sullivan da "Eğer (savaşın) ertesi günü için organize bir plan yoksa ne Refah ne de başka hiçbir şey Hamas'ı parçalama yönünde ilerlemenize yardımcı olamaz." sözlerine yer verdi.

Toplantının sonunda Beyaz Saray adına yayımlanan ortak açıklamada, İsrail'in, Refah'a kara saldırısına ilişkin ABD'nin kaygılarını dikkate alacağı belirtildi.

03.04.2024 02:03

SUUDİ ARABİSTAN VE İSPANYA'DAN ATEŞKES İÇİN İSRAİL'E BASKI ÇAĞRISI

Suudi Arabistan ve İspanya, 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulundu.

İki ülke arasında gerçekleşen görüşmede, uluslararası toplumun "Gazze'ye yönelik savaşını durdurması, uluslararası yasalara uyması ve insani yardımın gecikmeden Gazze'ye girmesine izin vermesi yönünde" İsrail'e baskı yapma rolünü oynamasının önemi vurgulandı.

03.04.2024 00:40

İSRAİLLİ NETANYAHU PROTESTOCULARINA POLİS MÜDAHALESİ

Gazze'de İsrailli esirlerin getirilmesi için Hamas ile anlaşma imzalanması talebiyle İsrail Meclisi önündeki çadırlarda kalmaya devam eden hükümet karşıtı grupların, Netanyahu'nun Gazze Caddesi'ndeki konutuna yürüyüş çağrısına binlerce kişi katıldı. Netanyahu ve hükümet karşıtı slogan atan, davul ve düdükler çalan protestocuların yürüdüğü yollara polis barikatları kuruldu.

Meşaleler taşıyan protestoculardan biri Gazze Caddesi'nde atlı birliklerin de bulunduğu yerde polise yanan meşale fırlattı. Polis, Netanyahu'nun evinin önündeki bariyerleri aşmayı başaran Gazze'deki İsrailli esirlerden Yoram Metzger'in gelini Ayala Metzger'in de aralarında bulunduğu bazı protestocuları yerde sürükledi.

Yer: Gazze