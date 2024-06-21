Gazzeli doktor el-Hac: Osmanlının gidişi felaketimiz oldu

İsrail’in yaptığı soykırımda oğlu, gelini ve torunları dâhil 48 yakınını kaybeden Doktor el-Hac “Bu toprakların garantörü Osmanlı bitince, Arap İttifakı bizi İsrail’in kucağına attı” dedi.

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - Gazze-Nuseyrat bölgesinde 55 akrabası ile yaşadığı apartmanda 48 yakınını İsrail bombardımanında kaybeden Dr. Abdullâtif el-Hac, bu yılın esas kurbanının Gazze olduğun söyledi. Gazetemize konuşan Dr. el-Hac “Burada taşlar bağlı ve kuduz köpekler ölüm saçıyor. Bu büyük imtihandan Türkiye devlet ve millet olarak tam anlamı ile alnının akı ile çıktı. Gazze sadece fragman, asıl büyük vahşet şimdi başlıyor. İnsanlık izlemeye devam etmekte ısrar ederse siyonizmin nasıl büyük bir tehdit olduğunu yaşayarak öğrenecek” dedi.

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"ARAP ÜLKELERİNİN İSRAİL KORKUSU SİYONİST İŞTAHI BESLEYEN YEGANE UNSUR"

“Gazze’de bir avuç Müslüman İsrail kültünü yendi” diyen Dr. Abdullâtif el-Hac, şunları kaydetti: Osmanlının bitişi felaketin başlangıcı oldu. Siyonizm ve arkasındaki Haçlılar, 1960’a dek Kudüs’ün intikamı için ve sadece dinî motivasyonlarla saldırıyordu. Osmanlı sonrası 19 yıl, Arap ülkeleri Filistin’de garantörlüğümüzü üstlendi. Ancak o kadar ülke sadece İsrail’in yayılmacı emellerine hizmet etti. Oysa Osmanlı Kudüs’te ve cümle İslam beldelerinde sadece İslam’ın sancağı yükseltmişti. Arap ittifakı 1967’den sonra da bizi tamamen İsrail’in inisiyatifine terk etti. Bugün yine Türkiye, ecdadının misyonunu sürdürerek vahşete karşı yiğitçe mücadele ediyor. Arap ülkelerinin İsrail korkusu Siyonist iştahı besleyen yegâne unsur. Oysa Filistin’de direnişi seçen bir avuç yiğit Müslüman, siyonist orduyu beş paralık etti. Onların gerçek yüzünü tüm dünyaya gösterdi.

FİLİSTİNLİLER, OSMANLI TORUNLARINI BEKLİYOR

İsrail’in özel hedefleri arasında doktor ve gazeteciler olduğunu belirten Gazze gazisi Dr. el-Hac şöyle devam etti: Sağlık çalışanlarını kimseyi kurtarmasın diye, gazetecileri de bu vahşeti kimse görmesin, duymasın diye öldürüyorlar. Türkiye çok büyük fedakârlıklarla Gazze’de bir kanser hastanesi inşa etti. Bu şifa dağıtan yapı şu an siyonistler tarafından askerî karargâha çevrildi. Hem de ana karargâh yaptılar. Mısır dâhil Arap ülkelerinin umurunda değiliz. Tüm Filistinliler Osmanlı torunlarını bekliyor. Umut besledikleri ülke Türkiye. Osmanlı şemsiyesi altında biz barış içerisinde yüzlerce yıl yaşadık. Ta ki siyonist nefret bu topraklara gelinceye kadar. Yeniden o günlere döneceğimize olan inancımız sonsuz. Sayın Erdoğan’a, Türk hükûmeti ve Türk milletine sonsuz müteşekkiriz.