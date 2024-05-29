Gazze'nin dış dünya ile bağı kesildi! İsrail Philadelphia Koridoru'nu ele geçirdi

İsrail, Filistin-Mısır sınırı boyunca uzanan Philadelphia Koridoru'nda tüm kontrolü ele geçirdiklerini öne sürdü. Günlerdir Refah'ta çadırları bombalayan İsrail, 1 Mısırlı askeri şehit etmişti.

7 Ekim'den bu yana Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılarda bugüne kadar çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 36 binden fazla Filistinliyi katleden İsrail, Philadelphia Koridoru'nu ele geçirdiğini öne sürdü. Geçtiğimiz günlerde 1 Mısır askerini de şehit eden İsrail'in koridorda kontrol sağlaması Filistin'in Mısır'la dolayısıyla tüm dünya ile bağının tamamen kesildiği anlamına geliyor.

İSRAİL PHİLADELPHİA KORİDORUNU ELE GEÇİRDİ

İsrail medyasındaki iddialara göre İsrail güçleri, Filistin-Mısır sınırı boyunca uzanan Philadelphia Koridoru'nda tüm kontrolü sağladı. “Philadelphia Koridoru'nda operasyonel olarak tam kontrol sağladı.” ifadeleri kullanılan haberde Mısır'a geçen bölgede 20 tünel bulunduğu iddia edildi.

GAZZE'NİN DÜNYA İLE BAĞI KESİLDİ

İsrail’in Philadelphia Koridoru’nu ele geçirmesiyle Mısır-Gazze sınır hattının tamamen İsrail’in kontrolü altına girdiği belirtilirken Gazze’nin dış dünyayla iletişimi de fiili olarak kesilmiş oldu.

REFAH'TA ÇADIRLARI VURDU

Öte yandan İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 236 gündür aralıksız devam ediyor. İsrail son günlerde Gazze'nin güneyindeki Refah'ta BM'ye ait 100 bin kişinin kaldığı çadırları hedef aldı. 8 tondan fazla bombanın atıldığı çadır kentte en az 72 Filistinliyi öldü, yüzlerce Filistinli yaralandı.

7 Ekim'den bu yana yapılan saldırılarda ise en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 171 Filistinli öldürüldü, 81 bin 420 kişi yaralandı.

Philadelphia Koridoru nedir?

"Selahaddin Koridoru" olarak da bilinen ve Gazze ile Mısır sınırında yer alan koridor, 1979'da Mısır ile İsrail arasında imzalanan "Camp David" anlaşması kapsamında tampon bölgede yer alıyor. Koridor, 14,5 kilometre uzunluğunda, birkaç yüz metre genişliğinde ve Akdeniz'den başlayıp Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na kadar uzanıyor.

"Camp David" anlaşmasına göre, Philadelphia Koridoru Filistin toprakları arasında yer alıyor ancak belirli sayıdaki (180 zırhlı araç 4 bin asker) İsrail güçlerinin kontrolüne bırakıldı. Sınırın öbür tarafında ise hafif silahlı Mısır polisinin bulunmasına izin verildi.

Philadelphia Koridoru, Ağustos 2005'te İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesine kadar İsrail güçlerinin kontrolünde kaldı ve bu tarihte Avrupa Birliği'nden gözlemcilerin huzurunda Filistin yönetimine teslim edildi. Eylül 2005'te İsrail ile Mısır arasında 1979 Barış Anlaşması'nın güvenlik maddesine ek olarak söz konusu koridorla ilgili anlaşma yapıldı.

Anlaşmada, Mısır'ın Gazze sınırında terör, kaçakçılık ve tünellerin tespiti gibi görevlerden sorumlu 750 sınır muhafız askeri bulundurması ve İsrail güçlerinin çekildiği Philadelphia Koridoru'nun Filistin yönetimine teslim edilmesi yer aldı.

Filistin'de 2006'da yapılan seçimleri Hamas'ın kazanması ve kısa süre sonra Gazze'de kontrolü sağlamasının ardından Philadelphia Koridoru da Hamas yönetiminin kontrolüne geçti. İsrail'in abluka uygulamasının sonucu olarak Gazze'de söz konusu koridor üzerinde Mısır'a açılan çok sayıda tünel inşa edildi.