Hakkı Pekin, kirli oyuna dikkati çekti: Bizi meşgul edip ajandalarını dayatıyorlar!

Mülteciler üzerinden Türkiye’nin meşgul edildiğini belirten Pekin, olayların, muhtemel Irak operasyonu ve PKK’nın Suriye korsan seçimlerinden bağımsız olmadığını kaydetti.

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - Türkiye’yi mülteciler meselesi ile kör etmeye çalışan uluslararası güçler, Suriye’deki terör örgütü PKK/YPG işgal hattına 1113 tır ve 65 uçak dolusu silah teslimatı yaptı.

Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere birçok yetkili tarafından yapılan PKK’ya karşı Irak’ta kapsamlı operasyon açıklaması en önemli kırılma noktası oldu. Türkiye, Irak harekâtı için askeri ve lojistik hazırlıklarını sürdürürken içeride mültecilere dönük kışkırtma ve provokasyonlar arttı. En son Kayseri komplosu ve Suriye’deki karşılığı ile süreç çok farklı bir boyut kazandı.

Siyasi otoriteler, Erdoğan-Esad görüşmesini yeni bir dönemin başlangıcı olarak nitelendiriyor. PKK dosyası bu görüşmenin en başat maddesi. Türkiye’nin artan mülteci düşmanlığı ve yaşanan elim hadiseler sebebiyle uğradığı maddi zararın ise en az 35 milyar dolar olduğu aktarılıyor. Tüm bu gelişmelere paralel iç gündemle meşgul edilen Türkiye’nin üretilen bu kriz sebebiyle PKK korsan seçimine vereceği tepki gücünün düşük kalması hedefleniyor.

BATI’DAN ÖSO’YA ÇİRKİN TEKLİF

Suriye’de konuştuğumuz ÖSO-SMO üst düzey yöneticisi, uzun süredir gruplar düzeyinde kendilerine Batılı ülkelerden “PKK-YPG’ye katılın” teklifi geldiğini anlattı. SDG olarak kamufle edilen PKK’nın Suriye yapılanmasına katılmaları durumunda en düşük savaşçı maaşının 800 dolar olacağının vadedildiğini kaydeden SMO Komutanı “Bize açıkça SDG ile birleşin ve Türkleri bölgeden çıkarın. Sonrasında da Cerablus’tan Lazkiye ve Halep-Hama dâhil sizin kontrolünüze verilecek’ teklifleri yapılıyor. Aksi durumda ‘Esad’a teslim edileceksiniz’ diye korkutuyorlar” dedi.

“FARKLI AJANDA DAYATIYORLAR!”

Gazetemize konuşan eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin, olayların Türkiye’nin planladığı Irak operasyonu ve PKK’nın Suriye korsan seçimlerinden bağımsız olmadığını belirterek şunları söyledi:

Hepimiz çok yakında yaşanacak büyük olaylara hazırlıklı olmak zorundayız. Oyunun şekli değişiyor. Bir yandan Şam’da çok gizemli şeyler oluyor. Üst düzey isimlere operasyonlar yapılıyor. Diğer yandan PKK terör örgütüne silah ve mühimmat takviyesi bir hayli artırıldı. Bizim haziran ayı boyunca en önemli gündemimiz PKK’nın İran’dan süpürülmesi ve Suriye’de devlet ilanı anlamına gelen seçim oyunu idi. Şu an tamamen iç meselelere gömüldük. Bu sorunlar bizi meşgul eden güçler, açık bir biçimde yeni ve farklı bir ajanda dayatıyorlar. 10 Ağustos’ta yapılacağı ilan edilen PKK korsan seçimleri ve işleyen Erdoğan-Esad görüşme takvimi sahada ciddi değişimlerin yaşanacağının net göstergeleri. Batının politikası belli, İran çıksın ve Suriye bölünsün istiyorlar. Suriye’de mevcut statü mutlak manada ve kısa zaman içerisinde değişecek. Bu kaçınılmaz. Bu değişim bize de ciddi fırsatlar sunabilir. Ama aynı oranda riskler de taşıyor. Süreç uzadıkça daha karmaşık bir hâl alıyor. Sürekli yeni aktörler ve projeler devreye giriyor. PKK’ya yapılan silah sevkiyatı ve siyasi statü kazandırma girişimlerini de aynı çerçeve dâhilinde değerlendirmek zorundayız.

Emekli General Pekin, ayrıca Türkiye’nin İran, Rusya ve ABD ile kurduğu ilişki ağının sürecin seyrini ve sonucunu önemli oranda etkileyeceğini, içerideki sorunları çözmedikçe dış operasyonlar konusunda başarı şansının azalacağını ifade etti.