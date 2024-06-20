Havada büyük panik! Motoru alev alan yolcu uçağı acil iniş yaptı

Yerel saatle 00.30'da kalkan ve içerisinde 138 yolcunun bulunduğu uçak, motorunun alev alması sonucu yerel saatle 03.21'de havalimanına geri döndü.

GÜVENLİ İNİŞ YAPTI

Havalimanına güvenli iniş yapan yolcu uçağını, çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi karşıladı.

Malezya Hava Yollarından yapılan açıklamada ise söz konusu gelişme doğrulanırken, tüm yolcuların güvenli şekilde havalimanına indiği ve olayın soruşturulduğu kaydedildi.