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Havada büyük panik! Motoru alev alan yolcu uçağı acil iniş yaptı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Havada büyük panik! Motoru alev alan yolcu uçağı acil iniş yaptı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hindistan'dan Malezya'ya hareket eden Malezya Hava Yollarına ait Boeing 737 tipi uçak, motorunun alev alması sonucu acil iniş yaptı.

Hindistan Haydarabad’daki Rajiv Gandhi Uluslararası Havalimanı’ndan Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a doğru hareket eden Malezya Havayolları’na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının motorunda havadayken yangın çıktı.

Yerel saatle 00.30'da kalkan ve içerisinde 138 yolcunun bulunduğu uçak, motorunun alev alması sonucu yerel saatle 03.21'de havalimanına geri döndü.

GÜVENLİ İNİŞ YAPTI

Havalimanına güvenli iniş yapan yolcu uçağını, çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi karşıladı.

Malezya Hava Yollarından yapılan açıklamada ise söz konusu gelişme doğrulanırken, tüm yolcuların güvenli şekilde havalimanına indiği ve olayın soruşturulduğu kaydedildi.

 

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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