Herkes bu evliliği konuşuyor! 63 yaşındaki kadın ve 23 yaşındaki kocası bebek bekliyor

ABD'de kendisinden 63 yaşındaki Cheryl McCain isimli kadın, kendisinden 37 yaş küçük olan eşinden hamile kaldığını açıkladı. Kadının yaşı gereği hamile kalmasının mümkün olamayacağı iddiaları ortaya atılırken McCain eleştirileri dikkate almadığını söyledi.

Duyanları şaşkına çeviren olay ABD'de yaşandı. 63 yaşındaki Cheryl McCain isimli kadın, 26 yaşındaki Quran McCain isimli genç bir adamla evlendi. Aralarında 37 yaş fark olan çiftin evliliği günlerce çok konuşuldu. İkili ile ilgili son haber de ilkini aratmadı, yine gündeme damga vurdular...

HAMİLE KALDIĞINI AÇIKLADI

63 yaşındaki Cheryl McCain, genç kocasından hamile kaldığını duyurdu. 7 çocuk annesi Cheryl'nin 17 de torunu olduğu öğrenildi.

TAŞIYICI ANNE İDDİASI

Konu ile ilgili Daily Star'da yer alan habere göre; kadının yaşı gereği hamile kalma ihtimalinin mümkün olmadığı hatırlatılarak geçtiğimiz mayıs ayında taşıyıcı bir anne ile anlaştığı yönündeki iddialara yer verildi. Cheryl McCain isimli kadın ise bu konuyla ilgili yorum yapmadı.

"TEKRAR ANNE OLMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

McCain, ayrıca kendisine yönelik yapılan eleştirileri dikkate almadığını, mutlu bir evliliği olduğunu ve tekrar anne olmak için sabırsızlandığını ifade etti.

Eşiyle benzin istasyonunda tanıştığını söyleyen kadın, genç adam ile birlikte her şeyin ilkini yaşadığını belirterek "Kendimi özel hissetmemi sağladı." dedi.

İngiliz basını, ikilinin geçtiğimiz eylül ayında evlendiğine dair detaylara haberlerinde yer verdi.