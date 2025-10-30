Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İnternetten 160 bin TL'lik altın satın aldı, kutudan çıkanı görünce neye uğradığını şaşırdı

İnternetten 160 bin TL'lik altın satın aldı, kutudan çıkanı görünce neye uğradığını şaşırdı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Almanya’da yaşayan bir kadın, internet üzerinden 3 bin 300 euro (yaklaşık 160 bin TL) değerinde altın siparişi verdikten sonra büyük bir şok yaşadı. Teslim edilen paketin içinden altın yerine çürümüş bir salatalık çıktı. Olayın ardından polis ekipleri soruşturma başlattı.

Bavyera eyaletine bağlı Birgland kasabasında yaşayan talihsiz kadın, bir ilan sitesinde 3.300 euro (yaklaşık 160 bin TL) değerinde bir altın madeni para gördü. Güvenli olacağını düşünerek satıcıyla iletişime geçen kadın, 'kapıda ödeme' seçeneği ile bir sipariş verdi. 

Edinilen bilgilere göre kargo teslim edildiği sırada kadın evde değildi. Paketi babası teslim aldı ve bedeli ödedikten sonra kutu açılmadan işlem tamamlandı.

KUTUNUN İÇİNDEN SALATALIK ÇIKTI

Ancak akşam kutu açıldığında kadın, hayatının en büyük şaşkınlığını yaşadı. Kutunun içinden altın yerine çürümeye başlamış bir salatalık çıktı.

İnternetten 160 bin TL'lik altın satın aldı, kutudan çıkanı görünce neye uğradığını şaşırdı - 1. Resim

SANAL KİMLİKLERLE İŞLEM YAPMIŞ

Parayı geri alabilmek için harekete geçen kadın durumu hemen polise bildirdi. Yapılan incelemede satıcının sahte kimlik bilgileriyle işlem yaptığı ortaya çıktı. Yetkililer, dolandırıcının sanal kimlikler ve geçici hesaplar üzerinden hareket ettiğini, bu nedenle iz sürmenin oldukça güç olduğunu belirtti.

Bir polis sözcüsü, “Bu tür dolandırıcılıklarda failin bulunması genellikle çok zor oluyor. Uluslararası çevrimiçi ağlarda iz takibi karmaşık bir süreç” dedi.

"EMİN OLMADAN PARA GÖNDERMEYİN"

Bavyera polisi, olay sonrası internet alışverişlerine ilişkin uyarılarda bulundu. Yetkililer, kapıda ödeme yapmadan önce paketin içeriğinin mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini belirtti. Öte yandan "Satıcının kimliğinden ve güvenilirliğinden emin olmadan para göndermeyin" diyen yetkililer vatandaşları bu konuda dikkatli olmaya çağırdı. 

