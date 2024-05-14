Irak’ta karakola terör saldırısı! Ölü ve yaralılar var
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Terör örgütü DEAŞ Irak’ın doğusundaki bir karakola saldırı düzenledi. Saldırı nedeniyle çok sayıda ölü ve yaralı var.
Irak’ın doğusunda terör örgütü DEAŞ’ın karakola düzenlediği saldırıda 5 asker hayatını kaybetti, 5 asker de yaralandı.
Irak’ın doğusunda Diyala ve Selahaddin vilayetleri arasındaki kırsal bölgede yer alan bir karakola terör örgütü DEAŞ tarafından saldırı düzenlendi.
Iraklı güvenlik kaynakları, saldırıda 5 askerin hayatını kaybettiğini, 5 askerin de yaralandığını aktardı.
Düzenleyen: Baki Sancak - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi