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Irak’ta karakola terör saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Irak’ta karakola terör saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Terör örgütü DEAŞ Irak’ın doğusundaki bir karakola saldırı düzenledi. Saldırı nedeniyle çok sayıda ölü ve yaralı var.

Irak’ın doğusunda terör örgütü DEAŞ’ın karakola düzenlediği saldırıda 5 asker hayatını kaybetti, 5 asker de yaralandı.

Irak’ın doğusunda Diyala ve Selahaddin vilayetleri arasındaki kırsal bölgede yer alan bir karakola terör örgütü DEAŞ tarafından saldırı düzenlendi.

Iraklı güvenlik kaynakları, saldırıda 5 askerin hayatını kaybettiğini, 5 askerin de yaralandığını aktardı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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