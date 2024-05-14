Irak’ta karakola terör saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Mayıs 2024 00:42 - Güncelleme: 14 Mayıs 2024 00:51 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi

Terör örgütü DEAŞ Irak’ın doğusundaki bir karakola saldırı düzenledi. Saldırı nedeniyle çok sayıda ölü ve yaralı var.