İsrail, Hamaslı yetkilinin yerini nasıl buldu?

4 Ocak 2024 09:12 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 09:12

Gazze’de savaş devam ederken Lübnan’ın başkenti Beyrut’tan gelen patlama haberi Orta Doğu’daki tansiyonu zirveye çıkardı. Hizbullah’ın kalesi olarak bilinen Beyrut Dahiye’deki saldırıda Hamas’ın iki numaralı ismi Salih el-Aruri ve 6 kişi hayatını kaybetti. Oldukça korunan bir bölgede bulunan Hamas’ın ofisine iki füze, ofisin karşısında Aruri ile beraberindeki kişilerin bulunduğu park hâlindeki araca ise bir füze atıldı. Saldırı “Hamas’ın kalesinden İsrail’e bilgi sızdırıldı mı?” sorusunu akıllara getirdi.

FÜZE PARÇALARI TOPARLANDI

Lübnan güvenlik yetkilileri, günün ağarmasından sonra saldırıda kullanılan füzeye ait parçaları topladı. İşlek caddede bulunan bina ve çevresinde oluşan enkaz temizlendi. Tamamen sivillerin yaşadığı ve nüfusun oldukça yoğun olduğu bölgede birçok binanın camlarının tamamen kırıldığı, duvarlarda şarapnel parçaları sebebiyle delikler oluştuğu görüldü. İsrail ile 8 Ekim’den bu yana çatışma hâlinde olan Hizbullah Hareketi, İsrail’in Aruri’ye yönelik suikast saldırısının karşılıksız kalmayacağı tehdidinde bulunmuştu.

NASRALLAH: KARŞILIĞI OLACAK

Hizbullah’ın lideri Hasan Nasrallah, suikastların Lübnan topraklarında hoş görülmeyeceğini ve bunun bir karşılığı olacağını söyledi. Tel Aviv medyasına konuşan İsrailli yetkililer, saldırı sonrasında tepki beklediklerini “Her türlü senaryoya hazırız. Alarm seviyemizi yükselttik. Protestolardan saldırılara, uzun menzilli roketlere kadar her türlü eyleme hazırlandık” dedi. Aruri suikastı, Gazze Şeridi’ndeki savaşın daha geniş bir bölgesel çatışmaya dönüşebileceği endişelerini artırdı.

İRAN: SUÇLU İSRAİL

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Aruri’ye düzenlenen suikastın arkasında İsrail’in olduğunu belirterek yaşananları “suç” olarak nitelendirdi. Reisi, Aruri’nin “Filistin halkının haklarını savunan önemli bir savaşçı” olduğunu ifade etti.