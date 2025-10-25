İsrail'de Netanyahu'nun canını sıkacak anket

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun yayımladığı anket, katılımcıların yüzde 52'sinin Başbakan Netanyahu'nun bir sonraki seçimlerde bir daha aday olmaması gerektiğini düşündüğünü ortaya koydu.

KARARSIZLAR DA VAR

Araştırmaya katılanların yüzde 41'i Netanyahu'nun başbakanlık için seçimlerde yeniden aday olması gerektiğini dile getirirken katılımcıların yüzde 7'si Netanyahu'nun adaylığı konusunda emin olmadığını söyledi.

ESKİ MOSSAD BAŞKANI DİKKAT ÇEKTİ

Netanyahu yerine Likud Partisine kimin liderlik etmesi gerektiği sorusuna ise katılımcıların yüzde 48'i sunulan seçeneklerden hiçbirini istemediklerini veya emin olmadıklarını belirtti. Likud Partisinin başına eski Mossad Başkanı Yossi Cohen'in geçmesini destekleyenlerin oranı yüzde 10 olurken onu yüzde 9 ile Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer izledi.

Seçimlerde Netanyahu'ya karşı yarışacak muhalefet bloğuna kimin liderlik etmesi gerektiğine ilişkin soruya ise katılımcıların yüzde 44'ü eski Başbakan Naftali Bennett cevabını verdi.

Ana muhalefetteki Gelecek Var Partisinin başındaki Yair Lapid'in muhalefet bloğuna liderlik yapması gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 16 oldu.