Bilim insanları "süper Dünya’yı" keşfetti! 'Yeni gezegende hayat olabilir'

Bilim insanları, Dünya’nın yaklaşık dört katı büyüklüğünde ve hayatı destekleyebilecek koşullara sahip yeni bir dış gezegen keşfetti.

Sadece 20 ışık yılı uzaklıkta bulunan bu gök cismi, kozmik ölçekte "komşu" sayılacak kadar yakın. Yüzeyinde sıvı su bulunma ihtimali, onu "yaşanabilir bölge" içindeki en dikkat çekici adaylardan biri haline getiriyor.

Keşfedilen gezegen, GJ 251 c olarak adlandırıldı ve "süper dünya" sınıfında yer alıyor. Bu tür gezegenler, kayalık yapılarıyla Dünya’dan daha büyük, ancak Uranüs ve Neptün gibi buz devlerinden daha küçük.

"BU GEZEGEN, HAYAT BULMAK İÇİN EN İYİ ŞANSIMIZ"

Penn State Üniversitesi’nden astronom Prof. Suvrath Mahadevan, keşfi The Astronomical Journal’da yayımlanan makalede şöyle tanımladı:

"Bu tür gezegenleri arıyoruz çünkü başka yerlerde hayat bulmak için en iyi şansımız onlar. GJ 251 c, yıldızından tam doğru mesafede, yani yüzeyinde sıvı su bulunabilecek bir bölgede yer alıyor."

Bilim insanlarına göre, gezegenin konumu ve atmosfer koşulları "Goldilocks Bölgesi" olarak bilinen yaşanabilir kuşağın tam içinde.

20 YILLIK GÖZLEMLE BULUNDU

GJ 251 c’nin keşfi, 20 yılı aşkın süredir yürütülen gözlemlerin sonucu. Araştırma ekibi, Teksas’taki McDonald Gözlemevi’nde bulunan Habitable-Zone Planet Finder (Yaşanabilir Bölge Gezegen Bulucu) cihazını kullanarak yıldızın ışığındaki salınımları analiz etti.

Yöntem, yıldızın yörüngesinde dönen bir gezegenin kütle çekimi sonucu ışığında oluşan küçük dalgalanmaları ölçerek gezegenin varlığını ortaya çıkarıyor.

TEKNOLOJİ VE VERİ BİRLEŞTİ

Penn State’ten Prof. Eric Ford, keşfi şöyle değerlendirdi:

"Yıldız aktivitesinin gürültüsünü bastırmak için yalnızca ileri teknolojiye değil, aynı zamanda bu yıldız ve aletlerin özel ihtiyaçlarına göre geliştirilmiş veri bilimi yöntemlerine de ihtiyaç vardı. Bu keşif, disiplinlerarası çalışmanın gücünü gösteriyor."

Araştırmacılara göre GJ 251 c’nin atmosferi henüz doğrulanmadı, ancak gelecekteki teleskoplar bu konuda net veriler sunabilir.

"HAYAT BARINDIRMA POTANSİYELİ YÜKSEK"

Mahadevan, "Bu gezegen, önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde başka dünyalarda hayatın izlerini aramak için en güçlü adaylardan biri" dedi.

GJ 251 c’nin atmosferik özellikleri incelendiğinde, yaşanabilir bir gezegenin oluşumuna dair ipuçları elde edilebileceğine değindi.