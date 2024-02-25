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    • Haberler > Dünya > İsrail’in ABD Büyükelçiliği önünde Gazze eylemi! 1 kişi kendini ateşe verdi

    İsrail’in ABD Büyükelçiliği önünde Gazze eylemi! 1 kişi kendini ateşe verdi

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi, Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    İsrail’in ABD Büyükelçiliği önünde Gazze eylemi! 1 kişi kendini ateşe verdi
    Son Dakika, ABD, Gazze, İsrail, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi, Anadolu Ajansı

    İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlara karşı ABD'de eylem gerçekleştirildi. Bir kişi İsrail'in ABD Büyükelçiliği'nin önünde kendini ateşe verdi.

    İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaptığı katliam sürüyor. 142 gündür devam eden acımasız saldırılarında, en az 29.692 Filistinli öldü, 69.879 kişi yaralandı. Binlerce masum Filistinlinin açlık ve hastalıklara karşı yaşam savaşı verdiği Gazze'de ateşkes arayışı devam ediyor. Gazze'de yaşananlara karşı İsrail'in Washington Büyükelçiliğinin önünde bir kişi eylem gerçekleştirdi.

    Washintgon İtfaiye ve Acil Sağlık Hizmeti yetkilisinden elde edilen bilgilere göre bir kişi İsrail Büyükelçiliği önünde kendini ateşe verdi. Yerel saatle 13.00 civarında gerçekleşen protesto eylemini yapan kişi "yaşamı tehdit eden kritik yaralanmalar" nedeniyle ağır yaralı olarak bölge hastanesine kaldırıldı.

    Washintgon İtfaiye ve Acil Sağlık Hizmeti yetkilisi, "Olay yerine ulaştığımızda, üniformalı gizli servis personeli tarafından yangının söndürüldüğünü gördük." açıklamasında bulundu.

    Kimlik bilgileri ya da bağlantıları hakkında detay paylaşılmadı. Adamın neden kendini ateşe verdiği henüz bilinmezken, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına bir tepki olarak söz konusu eylemi gerçekleştirmiş olabileceği tahmin ediliyor.

    Öte yandan Aralık ayında bir protestocunun Atlanta'daki İsrail konsolosluğunda kendini yakmış, konsolosluk etrafında bir Filistin bayrağı bulunmuştu.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi, Anadolu Ajansı
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