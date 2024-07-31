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İsrail'in Beyrut saldırısının ardından ölü sayısının arttığı açıklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı arttı. Yapılan açıklamada 3'ü kadın, 2'si çocuk 5 kişinin öldüğü belirtildi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgesine yönelik saldırısında ölenlerin sayısının 5'e yükseldiği belirtildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun dün Beyrut'taki Dahiye bölgesinde bir binaya düzenlediği hava saldırısındaki kayıplarla ilgili bilgi verildi.

İsrail'in Beyrut saldırısının ardından ölü sayısının arttığı açıklandı - 1. Resim

3'Ü KADIN 2'Sİ ÇOCUK 5 KİŞİ ÖLDÜ

Açıklamada, İsrail'in hava saldırısı sonucu, 3 kadın ve 2 çocuk olmak üzere toplamda 5 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada yaralı sayısını da 80 olduğunu duyurmuştu.

İsrail ordusu, dün Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah’ın komutanlarından Fuad Şükür’ü öldürdüğünü duyurmuştu.

İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, saldırının savaş uçaklarıyla gerçekleştirildiğini belirterek, öldürülen komutanın Hizbullah’ın lideri Hasan Nasrallah’ın “sağ kolu” olduğunu iddia etti.

Ancak Hizbullah daha sonra yaptığı açıklamada, Şükür'ün hedef alınan binada olduğu, enkaz altında arama ve kurtarma çalışmaların devam ettiğini belirterek, ölümünü doğrulamamıştı.

İsrail'in Beyrut saldırısının ardından ölü sayısının arttığı açıklandı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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