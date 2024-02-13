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    • İsveç’te su parkı alevlere teslim oldu

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    İsveç, Yangın, Haber

    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İsveç’in Gothenburg kentinde yapımı devam eden bir su parkında yangın çıktı. Alevler binayı sararken, dumanlar da gökyüzünü kapladı. Yangında şans eseri kimse yaralanmadı.

    İsveç’in Gothenburg kentinde bir lunaparka inşa edilen su parkında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında parkta ziyaretçi bulunmadığı ve yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

    PATLAMALAR MEYDANA GELDİ

    Binanın dışındaki su kaydırağında başlayan yangın, kısa süre tüm binayı sardı. Yangın sırasında art arda patlamalar meydana gelirken, gökyüzüne yükselen siyah duman bulutu kilometrelerce uzaklıktan görüldü.

    İsveç’te su parkı alevlere teslim oldu

    HALKA "PENCERELERİ KAPATIN" ÇAĞRISI

    Alevlerin hızla yayılması nedeniyle parkın çevresindeki otel ve ofisler tahliye edildi. Kurtarma hizmetleri sözcüsü Klas Lüppert, “İnşaatta çok fazla plastik malzeme var. Bu nedenle dumanı solumak sağlıklı değil” dedi. Bölgede halk sağlığı uyarısı yayınlanırken halka, kapalı alanlara girip tüm pencere ve kapıları kapatmaları çağrısı yapıldı.

    Gothenburg'un en popüler turistik mekanlarından biri olan Liseberg lunaparkında yer alan ve bin 750 kişilik kapasitesi bulunan Oceana su parkının bahar mevsiminde açılması planlanıyordu. Şehir merkezinde 1923 yılında açılan Liseberg lunaparkı, her yıl yaklaşık 3 milyon ziyaretçisi ağırlıyor.

    İsveç’te su parkı alevlere teslim oldu

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    İsveçYangın
    Haberler > Dünya > İsveç’te su parkı alevlere teslim oldu
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