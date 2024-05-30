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İzlanda'da dehşete düşüren anlar! Binlerce yılda olması beklenen patlamalar art arda geldi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı-AP
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İzlanda, Haber

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı-AP

İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'ndaki Grindavik kasabasının kuzeyinde bulunan yanardağ hiç uyumuyor. 5 ayda 5 defa patladığı kaydedilen yanardağda lavların metrelerce püskürdüğü dehşet anlar hem korkuttu hem de görsel şölen yaşattı.

Lav sıcaklıkları "700 °C "ile "1200 °C" (1300 °F ve 2200 °F) arasında değişmekte olan yanardağların her yıl dünyada yaklaşık 60 bin volkanik patlama gerçekleştiriyor. Patlamaların binlerce yıl sonra olması beklenirken İzlanda’nın Reykjanes Yarımadası'ndaki Grindavik kasabasının kuzeyinde bulunan yanardağ neredeyse her ay uyanıyor!

İzlanda'da dehşete düşüren anlar! Binlerce yılda olması beklenen patlamalar art arda geldi - 1. Resim

50 METRE PÜSKÜRDÜ

İzlanda'daki yayın kuruluşu RUV'un haberine göre, Grindavik kasabasının kuzeyinde yerel saatle 12.46’da yanardağ patladı.
Yetkililer, patlamanın yaşandığı alanda, 1 kilometre uzunluğundaki bir çatlaktan çıkan lavların yaklaşık 50 metre havaya püskürdüğünü ve dumanların yükseldiğini belirtti. Yanardağ çevresinde yaklaşık 30 bin kişinin yaşadığı kaydedildi.

İzlanda'da dehşete düşüren anlar! Binlerce yılda olması beklenen patlamalar art arda geldi - 2. Resim

TURİSTİK MERKEZ TAHLİYE EDİLDİ

İzlanda Meteoroloji Ofisi (IMO) tarafından yapılan açıklamada, “Grindavik'in kuzeyindeki Sundhnukur kraterinde patlama meydana geldi” ifadeleri kullanıldı. Yarımadada Aralık ayından beri 5. kez meydana gelen volkanik patlama öncesi ülkenin en büyük turistik merkezi Mavi Lagün (Blue Lagoon) jeotermal kaplıcaları boşaltıldı. Patlama noktasının sadece 20 kilometre kuzeyinde yer alan Keflavik Uluslararası Havalimanında ise operasyonlar devam ederken, yolculara uçuş bilgilerini takip etmeleri yönünde uyarı yapıldı.

İzlanda'da dehşete düşüren anlar! Binlerce yılda olması beklenen patlamalar art arda geldi - 3. Resim

SON PATLAMALAR

Bölgede son patlama 16 Mart’ta meydana gelmişti. Reykjanes Yarımadası'nda bulunan ve 2021'de faaliyete geçen Fagradals Yanardağı, 6 bin yıl sonra lav püskürtmeye başlamıştı. Bu, Reykjanes'de 781 yıl aradan sonra meydana gelen ilk volkanik patlama olmuştu.

Eyjafjallajokull Yanardağı'nın 2010'da patlaması sonucu 100 binden fazla uçuş iptal edilmiş, yüzlerce kişi bölgeden tahliye edilmişti. 
Dünyadaki en büyük iki tektonik levha olan Avrasya ve Kuzey Amerika tektonik levhaları arasında yer alan İzlanda’da 32 aktif yanardağ bulunuyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı-AP
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