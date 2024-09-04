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Japonya'da 4 şeritli yolda araçların geçtiği sırada çökme meydana geldi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Japonya'nın Ichihara şehrindeki 4 şeritli bir otoyolda çökme oluştu. Araçların seyir halinde olduğu sırada oluşan çökmede ölen ya da yaralanan olmadı.

Japonya’nın Chiba eyaletindeki Ichihara şehrindeki 4 şeritli bir otoyol sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Chiba Ulusal Karayolu Ofisi olayın ardından yolun çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığını açıklarken, ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Japonya'da 4 şeritli yolda araçların geçtiği sırada çökme meydana geldi - 1. Resim

Dün bölgede etkili olan şiddetli yağışların zeminde yumuşamaya neden olmuş olabileceğini belirten yetkililer, olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldığını açıkladı.

Japonya'da 4 şeritli yolda araçların geçtiği sırada çökme meydana geldi - 2. Resim

Sel baskınları yaşanmıştı Japonya'nın Chiba eyaleti dün şiddetli yağışlara teslim olmuş, birçok bölgede sel baskınları meydana gelmişti. Eyalet genelinde 112 bin kişiye tahliye uyarısı yapılırken, tren seferlerinde de aksamalar yaşanmıştı.

Japonya'da 4 şeritli yolda araçların geçtiği sırada çökme meydana geldi - 3. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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