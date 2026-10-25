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Japonya'da şiddetli deprem! Başkent Tokyo ve birçok kent sallandı

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Japonya'da şiddetli deprem! Başkent Tokyo ve birçok kent sallandı
Başlık ResmiJaponya'da şiddetli deprem! Başkent Tokyo ve birçok kent sallandı

Japonya'nın Ogasawara Adaları açıklarında 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami riskinin oluşmadığı açıklandı.

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Japonya’da merkez üssü Ogasawara Adalarının batı kıyısı açıklarında 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansı’ndan (JMA) yapılan açıklamada, sarsıntının yerel saatle 11:10’da 470 kilometre derinlikte kayda geçtiği bildirildi.

BİRÇOK KENT SALLANDI

Başkent Tokyo’nun yanı sıra Miyagi, Yamagata, Fukushima, Ibaraki ve Tochigi eyaletleri dahil birçok bölgede şiddetli şekilde hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden olurken, JMA sarsıntının ardından tsunami riskinin oluşmadığını açıkladı.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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