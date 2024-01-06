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    ‘Kardeşler’ savaş hazırlığında! Kuzey Kore ve Güney Kore arasında gerilim tırmanıyor

    Kuzey Kore ve Güney Kore 2010 yılından bu yana en ciddi askerî gerilimlerinden birini yaşıyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un Güney Kore’ye karşı ‘savaşa hazır’ olduğu yönünde defalarca yaptığı uyarıların ardından; Kuzey Kore ‘düşman kardeşi’ne doğru 200’den fazla top atışı gerçekleşti.

    ‘Kardeşler’ savaş hazırlığında! Kuzey Kore ve Güney Kore arasında gerilim tırmanıyor
    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Güney Koreli yetkililer 13 yıl sonra iki ülke arasındaki en ciddi askeri gerginliğin adresi Yeonpyeong adasındaki sivillere tahliye emri verdi. Yetkililer tahliye emrini ‘önleyici bir tedbir’ olarak değerlendirirken Baengnyeong adasındaki yetkililer de benzer tedbir aldı. Top atışlarının herhangi bir hasara yol açmadığını bildiren Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı açıklamasında, Kuzey Kore ordusunun hareketini askerî provokasyon olarak değerlendirdi. Kuzey Kore’nin kendi casus uydusunu yörüngeye göndermesi Kore Yarımadası’nda tansiyonu yükseltmişti. Güney Kore, Kuzey Kore ile askerî gerilimleri azaltmak üzere 2018 yılında imzalanan askeri anlaşmayı tepki olarak kısmen askıya alırken, Pyongyang ise misilleme olarak anlaşmadan çekildiğini duyurmuştu. Son olarak, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, iktidardaki Kore İşçi Partisi’nin yıl sonu toplantısında iki ülke arasındaki ilişkileri “birbirine düşman iki devlet arasındaki ilişkiler” olarak tanımlayarak, savaş hazırlıklarını hızlandırma talimatı vermişti.

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ilk kez böyle görüldü! Gözyaşlarını tutamadı
    Oynat

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ilk kez böyle görüldü! Gözyaşlarını tutamadı

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, ulusun devamlılığı ve ülkenin güçlenmesi için azalan nüfusa dikkat çekti. Doğum oranındaki düşüşün durdurulması için kadınlara daha fazla çocuk sahibi olmaları çağrısında bulunan Kim Jong-Un gözyaşlarına boğuldu.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Kuzey KoreGüney Kore
    Haberler > Dünya > ‘Kardeşler’ savaş hazırlığında! Kuzey Kore ve Güney Kore arasında gerilim tırmanıyor
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