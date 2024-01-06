‘Kardeşler’ savaş hazırlığında! Kuzey Kore ve Güney Kore arasında gerilim tırmanıyor

6 Ocak 2024 09:52 - Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2024 09:56

Güney Koreli yetkililer 13 yıl sonra iki ülke arasındaki en ciddi askeri gerginliğin adresi Yeonpyeong adasındaki sivillere tahliye emri verdi. Yetkililer tahliye emrini ‘önleyici bir tedbir’ olarak değerlendirirken Baengnyeong adasındaki yetkililer de benzer tedbir aldı. Top atışlarının herhangi bir hasara yol açmadığını bildiren Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı açıklamasında, Kuzey Kore ordusunun hareketini askerî provokasyon olarak değerlendirdi. Kuzey Kore’nin kendi casus uydusunu yörüngeye göndermesi Kore Yarımadası’nda tansiyonu yükseltmişti. Güney Kore, Kuzey Kore ile askerî gerilimleri azaltmak üzere 2018 yılında imzalanan askeri anlaşmayı tepki olarak kısmen askıya alırken, Pyongyang ise misilleme olarak anlaşmadan çekildiğini duyurmuştu. Son olarak, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, iktidardaki Kore İşçi Partisi’nin yıl sonu toplantısında iki ülke arasındaki ilişkileri “birbirine düşman iki devlet arasındaki ilişkiler” olarak tanımlayarak, savaş hazırlıklarını hızlandırma talimatı vermişti.