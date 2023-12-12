Karın ağrısı ile gitti hamile çıktı! İlk tarama sonrası doktor da anne de gördüğü karşısında şoka girdi

12 Aralık 2023 19:44 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 20:11

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Haber Merkezi - Daily Mail

Akıl almaz olay Fransa'da yaşandı. Madagaskar yakınlarındaki Reuinion Adası'nda yaşayan 37 yaşındaki bir kadın geçmeyen mide ve karın ağrıları yüzünden doktora gitti.

KARIN AĞRISI İLE HASTANEYE GİDEN KADIN İKİ ŞOK BİRDEN YAŞADI

Yapılan tetkiklerde, kadının 5,5 aylık (23 haftalık) hamile olduğunu öğrenildi. Olayın şaşkınlığını üstünden atamayan kadın ikinci bir şok yaşadı. Doktor yaptığı ilk taramada bebeğin anne rahminde olmadığını fark etti. Normal bir şekilde gelişen bebek annenin bağırsaklarında bulundu.

DOKTORLAR EKTOPİK GEBELİK TEŞHİSİ KOYDU

Dış gebelik olarak bilinen bu tıbbi olay bebek için neredeyse ölümcül olmakla birlikte 29 haftalıkken hayata geldi ve üç ay içinde hem anne hem de çocuk taburcu oldu. Doktorlar 37 yaşındaki kadına karın bölgesinde meydana gelen bir tür ektopik gebelik (rahim dışında hamilelik) olan karın hamileliği teşhisi koydu.

NADİR GÖRÜLEN VAKALAR ARASINDA

Bebek, plasentanın pelvisin tepesine yapışık olduğu periton boşluğunda hayati organların bulunduğu bölgedeydi. Doktorlar bu gebeliklerin çok nadir olduğunu ancak fetüsün, yumurtalıkları yumurtalıklardan rahme taşıyan fallop tüplerinde veya yumurtalıklarda büyümeye başlaması durumunda mümkün olabileceğini söyledi.

29'UNCU HAFTAYA KADAR BEKLENDİ

Zamanla bunlar yırtılabilir ve fetüsün boşluğa 'kaçmasına' neden olabilir. Böyle durumlarda fetüsün ölüm şansı yüzde 90'dır. Hayatta kalmayı başaranların ise beşte birinde doğum kusurları ya da beyin hasarı oluşabilmektedir. 37 yaşındaki ismi açıklanmayan kadın, Fransa'ya bağlı Reunion Adası'ndaki evinden Fransa'daki doktorlara başvurdu. Doktorlar, kadından bebeğin hayatta kalma şansını artırmak amacıyla doğumu için 29'uncu gebelik haftasına kadar beklemesini istedi.

ANNE DE BEBEK DE SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Anne, doğumdan 12 gün sonra doktorların plasentasının geri kalanını almasına izin vermek için ayrı bir ameliyata girdi. Hem anne hem de bebek, doğumdan 25 gün 2 ay sonra sağlıklarına kavuştu ve taburcu edildi.