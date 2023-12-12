Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Videolar
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Dünya > Karın ağrısı ile gitti hamile çıktı! İlk tarama sonrası doktor da anne de gördüğü karşısında şoka girdi

    Karın ağrısı ile gitti hamile çıktı! İlk tarama sonrası doktor da anne de gördüğü karşısında şoka girdi

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Haber Merkezi - Daily Mail
    Karın ağrısı ile gitti hamile çıktı! İlk tarama sonrası doktor da anne de gördüğü karşısında şoka girdi
    Hamile, Bağırsakta Bebek

    Uzun süre şiddetli mide ve karın ağrısı çeken kadın soluğu doktorda aldı. Doktor ise kadının 5,5 aylık hamile olduğunu söyledi. Buraya kadar her şey normaldi ta ki ilk tarama yapılana kadar. Doktor da anne de gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı. Çünkü bebek anne rahminde değildi, işte o ilginç haberin detayları...

    Akıl almaz olay Fransa'da yaşandı. Madagaskar yakınlarındaki Reuinion Adası'nda yaşayan 37 yaşındaki bir kadın geçmeyen mide ve karın ağrıları yüzünden doktora gitti.

    KARIN AĞRISI İLE HASTANEYE GİDEN KADIN İKİ ŞOK BİRDEN YAŞADI

    Yapılan tetkiklerde, kadının 5,5 aylık (23 haftalık) hamile olduğunu öğrenildi. Olayın şaşkınlığını üstünden atamayan kadın ikinci bir şok yaşadı. Doktor yaptığı ilk taramada bebeğin anne rahminde olmadığını fark etti. Normal bir şekilde gelişen bebek annenin bağırsaklarında bulundu.

    DOKTORLAR EKTOPİK GEBELİK TEŞHİSİ KOYDU

    Dış gebelik olarak bilinen bu tıbbi olay bebek için neredeyse ölümcül olmakla birlikte 29 haftalıkken hayata geldi ve üç ay içinde hem anne hem de çocuk taburcu oldu.  Doktorlar 37 yaşındaki kadına karın bölgesinde meydana gelen bir tür ektopik gebelik (rahim dışında hamilelik) olan karın hamileliği teşhisi koydu.

    Karın ağrısı ile gitti hamile çıktı! İlk tarama sonrası doktor da anne de gördüğü karşısında şoka girdi

    NADİR GÖRÜLEN VAKALAR ARASINDA

    Bebek, plasentanın pelvisin tepesine yapışık olduğu periton boşluğunda hayati organların bulunduğu bölgedeydi. Doktorlar bu gebeliklerin çok nadir olduğunu ancak fetüsün, yumurtalıkları yumurtalıklardan rahme taşıyan fallop tüplerinde veya yumurtalıklarda büyümeye başlaması durumunda mümkün olabileceğini söyledi. 

    29'UNCU HAFTAYA KADAR BEKLENDİ

    Zamanla bunlar yırtılabilir ve fetüsün boşluğa 'kaçmasına' neden olabilir. Böyle durumlarda fetüsün ölüm şansı yüzde 90'dır. Hayatta kalmayı başaranların ise beşte birinde doğum kusurları ya da beyin hasarı oluşabilmektedir. 37 yaşındaki ismi açıklanmayan kadın, Fransa'ya bağlı Reunion Adası'ndaki evinden Fransa'daki doktorlara başvurdu. Doktorlar, kadından bebeğin hayatta kalma şansını artırmak amacıyla doğumu için 29'uncu gebelik haftasına kadar beklemesini istedi.

    ANNE DE BEBEK DE SAĞLIĞINA KAVUŞTU

    Anne, doğumdan 12 gün sonra doktorların plasentasının geri kalanını almasına izin vermek için ayrı bir ameliyata girdi. Hem anne hem de bebek, doğumdan 25 gün 2 ay sonra sağlıklarına kavuştu ve taburcu edildi.

    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Sonraki Haber Yükleniyor...