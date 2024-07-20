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Katar’a iki askerî gemi gönderiyoruz

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Katar’a iki askerî gemi gönderiyoruz
Türkiye, Katar, Kktc, Haber

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye, Libya’nın ardından Katar’a iki adet Karakol Gemisi gönderip, bölgenin jeopolitik dengesinin korunmasına yardımcı olacak. Bir sonraki adımın ise Somali için atılacağı belirtiliyor.

YEŞİM ERASLAN ANKARA - Dost, kardeş ve müttefik ülkelere, koruma ve askerî kapasitelerini artırmaları için ileri seviyede kuvvet aktarımı, eğitim, hibe ve silah desteği veren Türkiye, adımlarına bir yenisini daha ekliyor. Türk donanması, ilk defa Katar’a askerî gemi konuşlandırmaya hazırlanıyor.

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde teşkil edilecek Deniz Unsur Komutanlığına bağlı olarak görev yapacak iki adet Tuzla Sınıfı Karakol Gemisi pazartesi günü Katar’a gitmek için Aksaz Deniz Üs Komutanlığından yola çıkacak. Katar, Libya’dan sonra, Türkiye’nin savaş gemisi konuşlandıracağı ikinci ülke olacak. Türkiye’nin bu faaliyeti hem Katar hem de bölgenin jeopolitik dengesi için önemli bir adım teşkil ederken, bir sonraki adımın Somali için atılması bekleniyor. Türkiye ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) liman şehri olan Gazimağusa’da Türk Deniz Kuvvetlerinin daimî olarak konuşlanacağı yeni bir deniz üssü inşa ediyor.

KKTC, SOMALİ VE KATAR

Katar’a savaş gemisi gönderilmesini gazetemize değerlendiren Savunma Uzmanı Turan Oğuz, Türkiye için üç limanın önem taşıdığını, bunların da KKTC, Somali ve Katar olduğunu söyledi. Oğuz, yapılan anlaşmalar gereği Türkiye’nin Somali’nin deniz korumasını üstlendiğini, eylül ayında petrol aramak için buraya gidecek Oruç Reis gemisine savaş gemilerinin eşlik etmesinin beklendiğini kaydetti. Oğuz “KKTC’deki üs çok önemli. KKTC’deki son gelişmeler ortada. Orada bulunan İngiltere üssünü ABD de kullanıyor, İsrail’e destek vermek için. Bu nedenle Türkiye burada deniz üssü kurmak için öncelik verdi” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin hem Katar hem de bölgenin stabilitesine yardımcı olmak için deniz görev gücüne savaş gemisi göndermeye başlamasının çok önemli bir adım olduğunu belirten Oğuz “Dünyanın stratejik değişikleri, bütün sıklet merkezi Orta Doğu, Afrika ve Hint Okyanusu üçgeninde gelişiyor. Hürmüz Boğazı’nda anlaşmazlıklar, Kızıldeniz’de sürekli saldırılar var. Bu bölge tam bir ateş çemberi. Katar’a gidecek gemilerimiz kendini ispatladı, saldırı değil savunma amaçlı orada bulunacaklar” dedi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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