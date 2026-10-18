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Kilisedeki ayinde korkunç anlar! Haç rahibin üzerine düştü

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Ekvador'da canlı yayınlanan ayin sırasında korkunç bir kaza yaşandı. Katolik rahip Patricio Alfredo Sanchez Molinari'nin üzerine sunağın arkasındaki büyük ahşap haç devrildi. Başından ağır yaralanan rahip hayatını kaybederken, dehşet anları canlı yayın kameralarına yansıdı.

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Ekvador'un Guayaquil kentindeki Perpetuo Socorro Kilisesi'nde Katolik rahip Patricio Alfredo Sanchez Molinari, ayin sırasında kilisede bulunanlara seslenirken sunağın arkasına monte edilen ahşap haç yerinden koparak üzerine düştü.

Rahibin başına isabet eden haç, ağır yaralanmasına neden oldu.

Kilisedeki ayinde korkunç anlar! Haç rahibin üzerine düştü
Başlık ResmiKilisedeki ayinde korkunç anlar! Haç rahibin üzerine düştü

KORKUNÇ ANLAR CANLI YAYINA YANSIDI

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, Molinari'nin konuşmasını sürdürdüğü sırada arkasındaki haçın aniden öne doğru devrildiği görüldü.

Başına aldığı darbenin ardından ağır yaralanan rahip hayatını kaybetti.

Kilisedeki ayinde korkunç anlar! Haç rahibin üzerine düştü
Başlık ResmiKilisedeki ayinde korkunç anlar! Haç rahibin üzerine düştü

Guayaquil Başpiskoposluğu, Meryem Ana Sürekli İmdat Kilisesi'nde görev yapan rahip için taziye mesajı yayımladı.

HAÇIN NEDEN DEVRİLDİĞİ BİLİNMİYOR

Kilisenin sunağının arkasına monte edilen ahşap haçın nasıl yerinden koptuğuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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