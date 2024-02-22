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    • Haberler > Dünya > KTTC'de eski bakan ve eşine yolsuzluktan kelepçe

    KTTC'de eski bakan ve eşine yolsuzluktan kelepçe

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    KTTC&#039;de eski bakan ve eşine yolsuzluktan kelepçe
    Kktc, Yolsuzluk, Haber

    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    KKTC'de, 2009-2018 yılları arasında bakanlık yapan Kemal Dürüst, sahte diploma ve yolsuzluk soruşturmasında eşi Meray Dürüst ile birlikte tutuklandı.

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTU) bir süre önce başlatılan sahte diploma ve yolsuzluk soruşturmasında KKTC’de 5 dönem bakanlık yapan üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Kemal Dürüst ve eşi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müdürü Meray Dürüst, dün akşam saatlerinde tutuklandı.

    SAHTE BELGE DÜZENLEME, SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ...

    KKTC Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada, Dürüst çiftinin "sahte belge düzenleme, sahte belgeyi tedavüle sürme, sahtekarlıkla para temini, sahte belge düzenlenmesini tahrik etme" suçlarından tutuklandığı bildirildi. Açıklamada, Kemal Dürüst’ün yarın Güzelyurt’ta, Meray Dürüst’ün ise başkent Lefkoşa’da hakim karşısına çıkacağı ifade edildi.

    Soruşturma çerçevesinde geçtiğimiz hafta tutuklanarak, hırsızlık, hile ve sahtekarlık yapmakla suçlanan Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Direktörü Serdal Gündüz ile Uluslararası Ofis Sorumlusu Amir Şakira da yarın yeniden hakim karşısına çıkacak.

    Kemal Dürüst, KKTC’de 2009-2018 yılları arasında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı, 3 kez de Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı görevlerinde bulunmuştu.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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