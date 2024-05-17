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Küçük çocuğun ölüm nedeni belli oldu! Baharatlı cips can aldı 

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Küçük çocuğun ölüm nedeni belli oldu! Baharatlı cips can aldı 
Massachusetts, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'de geçen yıl baharatlı tortilla cipsi yedikten sonra beklenmedik bir şekilde hayatını kaybeden 14 yaşındaki çocuğun ölüm nedeni belli oldu. Otopsi raporuna göre, küçük çocuk çok fazla acı biber yemekten öldü.

Massachusetts eyaletinde, geçen yıl sosyal medyada gördüğü "baharatlı tortilla cips yeme meydan okuması"na katılan ve ani bir şekilde yaşamını yitiren 10'uncu sınıf öğrencisi Harris Wolobah'ın otopsi raporuna ulaşıldı.

Rapora göre, Paqui firmasının ürettiği çok baharatlı cipsi yedikten kısa bir süre sonra rahatsızlanan Wolobah, "Yüksek seviyede tüketilen kapsaisin (acı biberlerin aktif bileşeni) sonucu oluşan ani kalp durması" sonucu hayatını kaybetti.

KALP RAHATSIZLIKLARI BULUNUYORDU 

Çocukta kalp büyümesi ve kalp kası bandı rahatsızlığının da bulunduğu belirtildi.

Bu arada, Paqui üreticisi, sosyal medya üzerinden başlattığı "meydan okuma"da, tüketicilerden dünyanın en acı iki biberinden elde edilen ürünü yerken çektikleri videoları paylaşmasını ve ürünü tükettikten sonra su içmemesini istemişti.

ABD genelinde yaygın olan bu "meydan okuma"ya katılan onlarca çocuk, hastaneye kaldırılmıştı.

Son derece acı olan bu ürüne karşı çocuk ve gençlere uyarılarda bulunuluyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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