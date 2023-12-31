Kuzey ile Güney arasında 'casus uydu' krizi! Kuzey Kore lideri Kim: Savaş halindeyiz

31 Aralık 2023 14:27 - Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2023 15:08

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin resmi ajansı olan KCNA'nın açıklamasına göre, Kore Lideri Kim Jong-un, ülkenin iktidar partisinin yaptığı toplantıda yeni yıl için politika öncelikleri hakkında konuştu.

Kim, bu sene ilk defa fırlattıkları "casus uydu"nun başarıyla yörüngeye oturduğunu ve önümüzdeki sene 3 uydunun daha uzaya gönderileceğini bildirdi.

'SAVAŞ HALİNDEKİ İKİ ÜLKE'

Kim, ülkesinin askeri alanda birçok hamleye karşılık vermesi gerektiğini, bu sebeple nükleer sektörden istihbarata kadar geniş bir yelpazede yeni atılımlar gerçekleştireceklerini ifade etti.

Askeri tedbirler dahilinde, "Güney Kore'nin kontrol altına alınması" ihtimaline de hazırlıklı olunmasını dile getiren Kim, aralarındaki ilişkiyi düşmanca olduğunu ve iki ülkenin birleşmesinin imkansız olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki ilişkilerde "köklü değişiklik" çağrısında bulunan Kim, Güney Kore ve Kuzey Kore'nin "savaş halindeki iki düşman ülke" haline geldiğine dikkati çekti.

ABD'YE NÜKLEER TEHDİDİ

Konuşmasında ABD’ye de yüklenen Kim Jong-un, “Düşmanların bizi işgal etmeye yönelik pervasız hamleleri nedeniyle, Kore yarımadasında her an bir savaş patlak verebilir” dedi.

Güney Kore’nin ABD’nin askeri üssü ve nükleer cephaneliğine dönüştüğünü aktaran Kuzey Kore lideri, “Düşman güçlerin çatışmacı askeri eylemlerine yakından bakarsak, ‘savaş’ kelimesi soyut bir kavram değil, gerçekçi bir kavram haline geldi” şeklinde konuştu.

Kuzey Kore lideri Kim ayrıca, 2024'te ABD'ye karşı "saldırgan" tutum sergileyeceklerine dikkati çekerek "ABD ve Güney Kore bizimle çatışmaya girerse nükleer caydırıcılığımızla onlara karşı kritik eylemde bulunmaktan çekinmeyeceğiz." ifadesini kullandı.