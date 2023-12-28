Kuzey Kore liderinden orduya emir! 'Savaş hazırlıklarını hızlandırın'

28 Aralık 2023 14:50 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 14:51

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin resmi ajansı olan KCNA'nın açıklamasına göre, Kore Lideri Kim Jong-un, ülkenin iktidar partisinin çarşamba günü yaptığı toplantıda yeni yıl için politika öncelikleri hakkında konuştu.

'SAVAŞ HAZIRLIKLARINI HIZLANDIRIN'

KCNA'ya göre Kore Lideri Kim, hükümetin "anti-emperyalist ve bağımsız" ülkelerle stratejik işbirliğini genişleteceğini söyledi. Washington yönetimi Kore'yi, Ukrayna'daki askeri harekatta kullanılmak üzere Rusya'ya askerî teçhizat sağlamakla suçlarken, Kore yönetimi bunu gizlemeyerek Moskova ile olan bağlarını güçlenlendirmeye çalışıyor.

Ayrıca Kim Jong-un orduya, savunma sanayine ve nükleer silah sektörüne, 'ABD'nin benzeri görülmemiş çatışmacı hamlelerine' karşı savaş hazırlıklarını hızlandırma emrini verdi.

Kore'nin son yıllarda ciddi gıda kıtlıkları yaşaması ve Covid-19 salgınları sırasında sınırların kapatılmasının bu kıtlığı daha kötü duruma götürmesi sebebiyle Kim'in, önümüzdeki yıllarda tarımsal üretimin yüksek seviyede istikrara kavuşturulması çağrısı yaptığı açıklandı.