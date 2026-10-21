Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesindeki gösterileri göçmenlerle ilişkilendiren ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına ateş püskürdü. Yabancı liderlerin yorumlarını "kabul edilemez ve aptalca" olarak nitelendiren Macron, Fransa'da hiç yaşanmamış olayların yapay zeka ile üretilen sahte görüntüler üzerinden servis edildiğine dikkat çekti.

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Fransa'da 17 Ekim'de patlak veren protestolar, Paris ile Washington arasında diplomatik bir krize zemin hazırladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Fransa'daki olayların arkasında göçmenlerin olduğunu öne süren paylaşımlarına, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan Katar'ın başkenti Doha'da açıklama geldi.

Macron'dan Trump'a ağır sözler! "Kabul edilemez ve aptalca"

"KABUL EDİLEMEZ VE APTALCA"

Macron, Fransa'daki protestoların yabancı kaynaklı bilgi manipülasyonuna konu olduğunu belirterek bazı yabancı liderlerin de bu süreçte yanlış bilgileri yaydığını ileri sürdü:

"Bilgilerin dış kaynaklar tarafından manipüle edildiği kesin. Bu durum, birçok kişi, hatta yabancı liderler tarafından kabul edilemez ve açıkça aptalca yorumlara yol açtı. Fransa'da asla yaşanmamış olayları gösteren, yapay zeka tarafından oluşturulmuş görüntüler gördük. Bazı insanlar, Fransa'nın göçmen ve Müslüman gruplar tarafından işgal edildiğini iddia etti, bu ise tamamen yanlış"

Trump, 20 Ekim'de yaptığı açıklamada Fransa'daki protestoların eğitim sorunlarından değil, göçten kaynaklandığını söylemişti.

"BİZİM ÜZERİMİZDEN SEÇİM KAMPANYASI YÜRÜTÜYORLAR"

Macron, Trump'ın adını doğrudan anmadan seçim sürecindeki yabancı liderleri hedef aldı.

Fransa Cumhurbaşkanı, "Bölgede veya Atlantik'in diğer tarafında olsun, seçim kampanyalarının ortasında olan liderleri gördüğümde, bazen safça yapay zeka tarafından üretilen içerikleri tekrarlayan veya Fransa'da yaşananlarla ilgili bazı grupların insanların inanmasını istediği şeyleri yayarak, aslında bizim üzerimizden kampanya yapıyorlar. Bizim buna ihtiyacımız yok. Zaten zorluklar yaşıyoruz ve bunları titizlikle, saygıyla, ancak aynı zamanda kararlılık ve azimle çözmeye çalışıyoruz. Ve bu süreci sonuna kadar tamamlayacağız" dedi.

"ÜLKEMİZİ SEVMEYENLER BUNLARI SÖYLÜYOR"

Fransa hakkında yapılan açıklamalara tepki gösteren Macron, "Böylesi anlarda, kimin Fransa'yı sevdiğini ve kimin sevmediğini görebilirsiniz. Şu anda ülkemiz hakkında kötü şeyler söyleyen herkes, ülkemizi sevmeyen insanlardır. Ben ülkemi seviyorum. Bu nedenle, yaşananları düzelteceğiz" ifadelerini kullandı.

Macron'dan Trump'a ağır sözler! "Kabul edilemez ve aptalca"

MACRON'DAN OLAĞANÜSTÜ HAL SİNYALİ

Macron, Fransa'da 24 Ekim Cumartesi günü düzenlenmesi planlanan yeni protestolar öncesinde kamu düzenini korumak için yasal tedbirlerin uygulanacağını açıkladı:

"Kanunlarımız kapsamında mevcut olan tüm önlemleri kullanarak, bu tür olayların tekrar yaşanmasını engelleyeceğiz. Gelecek cumartesi günü şehir merkezlerinde huzursuzluğa neden olmak isteyenlerin bunu yapmalarını engelleyeceğiz"

İRAN SAVAŞI İÇİN "BİZİM SAVAŞIMIZ DEĞİL" DEDİ

Macron, İran'daki savaş ve Fransa'nın bölgesel gelişmelere yaklaşımı hakkında da konuştu.

Fransız lider, "İlk günden itibaren şunu söyledik: Bu savaş bizim savaşımız değil, bu kararı biz vermedik ve bölgemizde barış ve istikrar bizim önceliğimizdir. Her zaman açık bir şekilde şunu ifade ettik: İran'daki herhangi bir nükleer faaliyete kesinlikle karşıyız" yorumunda bulundu.

Macron, İsrail'deki seçimler ile ABD'deki ara seçimlerin bölgesel gerilimi artırabileceğine işaret ederek "İsrail'deki seçimler, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ara seçimler... Bu dönem, gerginliğe yol açabilecek bir dönem. Bu nedenle, bu gerginliğin çatışmaya dönüşmesini engellemek için çabalarımızı ve girişimlerimizi artırmalıyız" ifadelerini kullandı.

"ULAŞIM MALİYETLERİ ON KAT ARTTI"

İran savaşıyla bağlantılı ekonomik sorunlara da değinen Macron, ulaşım ve lojistik sektöründeki maliyet artışlarını gündeme getirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı, "Şu anda karşılaşılan en büyük zorluk, ulaşım maliyetleridir. Bu maliyetler on kat arttı. Lojistik zinciri, ulaşım maliyetleri ve teminat ve sigorta eksikliği nedeniyle tamamen aksadı" dedi.

Fransa'nın enerji alanındaki bağımlılıklarını azaltmaya çalıştığını belirten Macron, stratejik rezervlerin de devreye alındığını açıkladı.

Macron, "Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Stratejik rezervlerimizi açtık. Mevcut kaynakları güvence altına alıyoruz, elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve barışın sağlanmasına yardımcı oluyoruz. Hala birçok belirsizlik var ve bunları kabul etme konusunda mütevazı olmalıyız" ifadelerini kullandı.

LÜBNAN'DA İSRAİL'E ELEŞTİRİ

Lübnan'dak son durum hakkında konuşan Fransız lider "Güney Lübnan, İsrail ordusu tarafından işgal altında ve Lübnan üzerinde baskı uygulanarak egemenliği zayıflatılıyor. Bu, Hizbullah sorunuyla başa çıkmanın en kötü yoludur" dedi.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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