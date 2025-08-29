Meksika Senatosu karıştı! Başkan ile Muhalefet lideri yumruk yumruğa kavga etti

Meksika Senatosu’ndaki oturum, Senato Başkanı Gerardo Fernández Noroña ile muhalefetteki Kurumsal Devrimci Parti (PRI) lideri Alejandro Moreno arasında çıkan yumruklu kavga ile kaosa dönüştü. Moreno, söz hakkı verilmediği gerekçesiyle kürsüye yürüdü ve salon bir anda karıştı.

Olay sırasında araya girmeye çalışan bir fotoğrafçı yaralandı.

'SÖZ VERİLMEDİ' TARTIŞMASI BÜYÜDÜ

Senato oturumunda, Meksika topraklarında yabancı silahlı kuvvetlerin varlığı üzerine hararetli tartışmalar yaşanıyordu. Ancak kriz, milli marşın okunmasının ardından Senatör Moreno’nun konuşmasına izin verilmemesiyle patlak verdi.

Moreno, Senato Başkanı’na sert bir şekilde yaklaşarak söz hakkı talep etti. Kısa süre sonra iki siyasetçi arasında fiziksel kavga çıktı.

Alejandro Moreno Senato Başkanı Gerardo Fernández Noroña’nın üzerine yürüdü.

SOSYAL MEDYADA KARŞILIKLI SUÇLAMALAR

Olay sonrası Moreno, sosyal medya hesabında yayımladığı videoda kavgayı Noroña’nın başlattığını iddia etti. Senato Başkanı ise kendisini savunarak, hem şahsı hem de iktidardaki Morena Partisi adına tazminat davası açacağını duyurdu.

Noroña ayrıca, Moreno ve kavgaya karışan üç muhalefet milletvekili hakkında disiplin süreci başlatılması için acil oturum çağrısı yapacağını açıkladı.

MEKSİKA SİYASETİNDE KRİTİK SÜREÇ

Olay, ülkenin yargı sisteminde köklü değişikliklerin tartışıldığı bir dönemde yaşandı. Senato geçtiğimiz Eylül ayında, tüm hakimlerin seçimle belirlenmesini öngören anayasa değişikliğini onaylamıştı. Bu düzenleme ile Yüksek Mahkeme üyelerinin tamamı yenilenecek ve 1 Eylül’de seçilen 881 hakim, Senato önünde yemin edecek.

Eleştirmenler, bu değişikliğin yargıyı siyasallaştıracağı ve Meksika demokrasisini tehdit edeceği uyarısında bulunuyor.