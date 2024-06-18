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Meksika'da korkunç olay! Yeni seçilen belediye başkanını eşinin gözü önünde katlettiler

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Meksika&#039;da korkunç olay! Yeni seçilen belediye başkanını eşinin gözü önünde katlettiler

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Meksika'nın Guerrero eyaletinde korkunç bir olay yaşandı. 2 Haziran'da Copala kasabasının Belediye Başkanı seçilen Salvador Villalba, ailesiyle birlikte aracıyla seyir halindeyken silahlı kişiler tarafından önü kesildi. Araçtan indirilen başkan eşinin gözü önünde öldürüldü. 

Eyalete bağlı Copala kasabasının Belediye Başkanı Salvador Villalba, aracıyla seyir halindeyken Acapulco-Pinotepa otoyolunda kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırısına uğradı.

EŞİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE KATLEDİLDİ

Araçtan indirilen Villalba, eşinin gözü önünde silahla öldürüldü. Villalba'nın saldırıda yaralanan eşi ise hastaneye kaldırıldı. Guerrero eyaleti savcılığından yapılan açıklamada, belediye başkanının öldürülmesi kınanarak saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

2 HAZİRAN'DAN BAŞKAN SEÇİLMİŞTİ

Yerel basında çıkan haberde ise bir süredir tehdit edildiği öğrenilen Villalba'nın ulusal muhafızların koruması altında olduğu belirtildi. Villalba, 2 Haziran'daki seçimlerde Copala kasabasının belediye başkanı seçilmişti. Meksika'da Eylül 2023'ten bu yana öldürülen siyasetçi sayısı 34'e yükseldi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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