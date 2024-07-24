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Nepal'de facia! Katmandu'da uçak çakıldı: 18 ölü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Nepal, Katmandu, Haber

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Nepal'in başkenti Katmandu'da 19 kişinin bulunduğu bir uçağın kalkıştan kısa süre sonra düşmesi sonucu 18 kişi hayatını kaybetti, pilot yaralandı.

Nepal'in başkenti Katmandu'da Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'ndan 2'si mürettebat 19 kişiyle kalkış yapan Saurya Havayolları'na ait bir uçak, kısa süre sonra düştü.

18 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Güvenlik kamerasına yansıyan anlarda, uçağın yere çakılmasıyla birlikte alev topuna döndüğü görüldü. Bölgeye itfaiye ekipleri gönderildi.

Havaalanı Sözcüsü Premnath Thakur yaptığı açıklamada, uçaktaki 18 kişinin hayatını kaybettiğini, pilotun kazadan yaralı olarak kurtulduğunu belirtti.

Havaalanı Güvenlik Şefi Arjun Chand Thakuri ise Pokhara şehrine giden uçakta bakım kontrolleri için mürettebatla birlikte 17 teknisyen bulunduğunu aktardı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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