Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Netanyahu’nun ‘sözde soykırım’ oyununa Paşinyan’dan tokat gibi cevap! "Hiçbir alakası yok"

Netanyahu’nun ‘sözde soykırım’ oyununa Paşinyan’dan tokat gibi cevap! "Hiçbir alakası yok"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Netanyahu’nun ‘sözde soykırım’ oyununa Paşinyan’dan tokat gibi cevap! &quot;Hiçbir alakası yok&quot;
İsrail, Netanyahu, Ermenistan, Nikol Paşinyan, Ermeni Soykırımı, Politika, Haber
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Netanyahu’nun “sözde soykırım” çıkışı elinde patladı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İsrail Başbakanı’nın sözlerini reddederek “Bu açıklamanın Ermenistan’ın ve Ermeni halkının çıkarlarıyla hiçbir alakası yok” dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun sözde Ermeni soykırımı açıklamasına ilişkin konuştu. 

Paşinyan, “Bu açıklamanın Ermenistan’ın ve Ermeni halkının çıkarlarıyla hiçbir alakası yok” dedi.

"PAZARLIK KOZU YAPILMASINA İZİN VEREMEYİZ"

Başkent Erivan’da basın toplantısı düzenleyen Paşinyan, İsrail Meclisi’nin sözde soykırımı tanıdığı yönündeki ifadeleri reddetti.
Paşinyan, “Soykırım ifadesinin halkımızın çıkarlarıyla alakası olmayan taraflarca jeopolitik pazarlık kozu haline getirilmesini istemiyoruz” diyerek Netanyahu’ya tepki gösterdi.

Paşinyan, Ermeni halkının acılarının diplomatik söylemlerle araçsallaştırılmasına karşı olduğunu vurguladı:

“Hayatını kaybeden kişilerin anısının böyle tartışmaların konusu yapılmasını istemiyorum. Biz devletimizin çıkarlarına odaklanmalıyız.”

NETANYAHU'NUN SÖZLERİ KRİZE YOL AÇTI

Netanyahu, önceki gün katıldığı bir televizyon programında, İsrail Meclisi’nin sözde Ermeni soykırımını tanıdığını öne sürmüş ve “Al işte, ben az önce tanıdım” sözleriyle tepki çekmişti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, NETANYAHU'NUN 'SOYKIRIM' ÇIKIŞINA TEPKİ GÖSTERDİ

Dışişleri Bakanlığı şu ifadelere yer verdi:

"Netanyahu’nun 1915 olaylarına ilişkin açıklaması, geçmişteki acı olayları siyasi saiklerle istismar etmeye yönelik bir girişimdir.

Filistin halkına karşı işlenen soykırımdaki rolünden ötürü yargılanmakta olan Netanyahu, kendisinin ve hükümetinin işlediği suçları örtbas etmeye çalışmaktadır.

Tarihi ve hukuki gerçeklerle bağdaşmayan bu beyanı kınıyor ve reddediyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
FIFA'dan Türk ekibine 6 puan silme cezasıİnan Güney kimdir, neden tutuklandı?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Azerbaycan Büyükelçiliği'ne roket saldırısı! - DünyaAzerbaycan Büyükelçiliği'ne roket saldırısı!Milyonlarca kullanıcı tehlikede! Hackerlar Google hesaplarına saldırdı - DünyaMilyonlarca kullanıcı tehlikede! Siber saldırı düzenlendi80 yıl aradan sonra... Çalıntı tablo ev ilanında ortaya çıktı! - Dünya80 yıl aradan sonra... Çalıntı tablo ev ilanında ortaya çıktıİsrail Lübnan'a hava saldırıları başlattı - Dünyaİsrail bir ülkeyi daha bombaladı!İsrail’den alçak tehdit! "Türkiye ve Suriye sabrımızı sınamasın" - Dünyaİsrail'den Türkiye'ye alçak tehditChatGPT skandalı! 16 yaşındaki çocuğa intihar etmesini tavsiye etti - DünyaChatGPT 16 yaşındaki çocuğu intihara teşvik etti!
Sonraki Haber Yükleniyor...