Netanyahu’nun ‘sözde soykırım’ oyununa Paşinyan’dan tokat gibi cevap! "Hiçbir alakası yok"
Netanyahu’nun “sözde soykırım” çıkışı elinde patladı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İsrail Başbakanı’nın sözlerini reddederek “Bu açıklamanın Ermenistan’ın ve Ermeni halkının çıkarlarıyla hiçbir alakası yok” dedi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun sözde Ermeni soykırımı açıklamasına ilişkin konuştu.
Paşinyan, “Bu açıklamanın Ermenistan’ın ve Ermeni halkının çıkarlarıyla hiçbir alakası yok” dedi.
"PAZARLIK KOZU YAPILMASINA İZİN VEREMEYİZ"
Başkent Erivan’da basın toplantısı düzenleyen Paşinyan, İsrail Meclisi’nin sözde soykırımı tanıdığı yönündeki ifadeleri reddetti.
Paşinyan, “Soykırım ifadesinin halkımızın çıkarlarıyla alakası olmayan taraflarca jeopolitik pazarlık kozu haline getirilmesini istemiyoruz” diyerek Netanyahu’ya tepki gösterdi.
Paşinyan, Ermeni halkının acılarının diplomatik söylemlerle araçsallaştırılmasına karşı olduğunu vurguladı:
“Hayatını kaybeden kişilerin anısının böyle tartışmaların konusu yapılmasını istemiyorum. Biz devletimizin çıkarlarına odaklanmalıyız.”
NETANYAHU'NUN SÖZLERİ KRİZE YOL AÇTI
Netanyahu, önceki gün katıldığı bir televizyon programında, İsrail Meclisi’nin sözde Ermeni soykırımını tanıdığını öne sürmüş ve “Al işte, ben az önce tanıdım” sözleriyle tepki çekmişti.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, NETANYAHU'NUN 'SOYKIRIM' ÇIKIŞINA TEPKİ GÖSTERDİ
Dışişleri Bakanlığı şu ifadelere yer verdi:
"Netanyahu’nun 1915 olaylarına ilişkin açıklaması, geçmişteki acı olayları siyasi saiklerle istismar etmeye yönelik bir girişimdir.
Filistin halkına karşı işlenen soykırımdaki rolünden ötürü yargılanmakta olan Netanyahu, kendisinin ve hükümetinin işlediği suçları örtbas etmeye çalışmaktadır.
Tarihi ve hukuki gerçeklerle bağdaşmayan bu beyanı kınıyor ve reddediyoruz."