Netanyahu’nun ‘sözde soykırım’ oyununa Paşinyan’dan tokat gibi cevap! "Hiçbir alakası yok"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun sözde Ermeni soykırımı açıklamasına ilişkin konuştu.

Paşinyan, “Bu açıklamanın Ermenistan’ın ve Ermeni halkının çıkarlarıyla hiçbir alakası yok” dedi.

"PAZARLIK KOZU YAPILMASINA İZİN VEREMEYİZ"

Başkent Erivan’da basın toplantısı düzenleyen Paşinyan, İsrail Meclisi’nin sözde soykırımı tanıdığı yönündeki ifadeleri reddetti.

Paşinyan, “Soykırım ifadesinin halkımızın çıkarlarıyla alakası olmayan taraflarca jeopolitik pazarlık kozu haline getirilmesini istemiyoruz” diyerek Netanyahu’ya tepki gösterdi.

Paşinyan, Ermeni halkının acılarının diplomatik söylemlerle araçsallaştırılmasına karşı olduğunu vurguladı:

“Hayatını kaybeden kişilerin anısının böyle tartışmaların konusu yapılmasını istemiyorum. Biz devletimizin çıkarlarına odaklanmalıyız.”

NETANYAHU'NUN SÖZLERİ KRİZE YOL AÇTI

Netanyahu, önceki gün katıldığı bir televizyon programında, İsrail Meclisi’nin sözde Ermeni soykırımını tanıdığını öne sürmüş ve “Al işte, ben az önce tanıdım” sözleriyle tepki çekmişti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, NETANYAHU'NUN 'SOYKIRIM' ÇIKIŞINA TEPKİ GÖSTERDİ

Dışişleri Bakanlığı şu ifadelere yer verdi: