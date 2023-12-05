Nijerya ordusu ‘yanlışlıkla’ onlarca sivili vurdu

5 Aralık 2023 16:21 - Güncelleme Tarihi: 5 Aralık 2023 17:04

Editör: Makbule Dilagah Metecan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Dünya bu olayı konuşuyor. Skandal olay Nijerya'da yaşandı. Nijerya Hava Kuvvetleri yanlışlıkla bir köyü vurdu. Köyün bombalanması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Kendi köyünü bombalayan Nijerya, saldırının ardından açıklamada bulundu.

NİJERYA KENDİ KÖYÜNÜ BOMBALADI

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı'ndan (NEMA) yapılan açıklamada, 3 Aralık akşamı Kaduna eyaletine bağlı Tudun Biri köyünde köylülerin Mevlid kutlaması için toplandığı sırada orduya ait bir hava aracının köyü bombaladığı duyuruldu.

YANLIŞLIKLA SİVİLLERİ VURDULAR

Saldırı sonucu aralarında çocukların, kadınların ve yaşlıların bulunduğu 85 kişinin hayatını kaybettiği, en az 66 kişinin yaralandığı aktarıldı. Kaduna Valisi Uba Sani ise teröristlere karşı dron ile gerçekleştirilen operasyonda yanlışlıkla sivillerin vurulduğunu belirtti.

TERÖRİSTLER YOĞUN ALANLARDA SAKLANIYOR

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba olayla ilgili yaptığı açıklamada, teröristlerin kasıtlı olarak sivillerin yoğun olduğu alanlara konuşlandığını ifade etti. Nijerya Devlet Başkanı Bola Tinubu ise olayın kapsamlı bir şekilde soruşturulması yönünde talimat verdi.

"ÇOK TALİHSİZ VE ACI VERİCİ"

Tinubu'nun Özel Danışmanı Ajuri Ngelale ise yaptığı yazılı açıklamada, Devlet Başkanı Tinubu'nun, Kaduna eyaletinin Tudun Biri köyündeki NAF saldırısından dolayı üzüntü duyduğunu bildirdi.

Tinubu'nun olayı "çok talihsiz, rahatsız edici ve acı verici" olarak nitelendirdiğini, Nijeryalıların trajik can kayıplarından duyduğu öfke ve üzüntüyü dile getirdiğini belirten Ngelale, "Devlet Başkanı olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatılması talimatını verdi, yetkililere de sükunet çağrısında bulundu." ifadesini kullandı.