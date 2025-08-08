Nijerya'da çete üyelerine hava operasyonu! 30 ölü var

Ülkede yürütülen Fansan Yamma Operasyonu Sözcüsü David Adewusi, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun Zamfara eyaletine bağlı Tsafe bölgesinde silahlı çete üyelerine yönelik hava operasyonu düzenlediğini belirtti.

30 KİŞİ ÖLDÜ, YARALILARIN ÇOĞU KAÇTI

Adewusi, operasyonda 30 çete üyesinin öldürüldüğünü, çok sayıda çete üyesinin yaralı kaçtığını kaydetti. Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütü DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın ve Boko Haram'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

FİDYE İÇİN ADAM KAÇIRIYORLAR

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına karşın fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.