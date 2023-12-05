Nijerya'da vahşet! Ordu yanlışlıkla köyü bombaladı, onlarca kişi öldü

5 Aralık 2023 13:08 - Güncelleme Tarihi: 5 Aralık 2023 13:26

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Anadolu Ajansı

Terör örgütleriyle mücadele eden Nijerya, 3 Aralık günü korkunç bir olayla sarsıldı. Nijerya Hava Kuvvetleri, (NAF), Kaduna eyaletinde Mevlid kutlaması için toplandığı sırada yanlışlıkla bir köyü bombaladı. Korkunç olay sonucu 85 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansından (NEMA) yapılan açıklamada, "Kuzeybatı Bölge Ofisi, yerel yetkililerden şu ana kadar 85 cesedin gömüldüğünü ve arama çalışmalarının halen devam ettiğini öğrendi." ifadesi kullanıldı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN ÇOĞU KADIN VE ÇOCUK

Tudun Biri köyü yetkililerden Mallam Jamalu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin çoğunun kadın ve çocuk olduğunu kaydederek, olayda 50'den fazla kişinin de yaralandığını söyledi.

Jamalu, yaralıların çoğunun durumunun kritik olduğunu belirterek, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

ORDU SESSİZ

Ordu, daha önce, bölgede böyle bir olayı yaşandığını reddederken, şu anda olaya ilişkin bir yorumda bulunmuyor.

Kaduna Valisi Uba Sani, köyün bombalanmasının "şok edici" olduğunu, olaya ilişkin derhal soruşturulma açılmasını istedi.

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, NAF'ın eyalette teröristlere karşı rutin operasyon sırasında "yanlışlıkla" bombaladığını bildirmişti.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Ülkedeki güvenlik güçleri ise silahlı çeteler ve teröristlere karşı mücadele için zaman zaman operasyonlar düzenliyor.

NAF DAHA ÖNCE DE YANLIŞLIKLA VURMUŞTU

Afrika ülkesi Nijerya'da 17 Ocak 2017'de NAF'a ait bir jet, yanlışlıkla ülkenin Borno eyaletindeki yerinden edilmiş kişilerin kaldığı kampı bombalamıştı.