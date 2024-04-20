Nijeryalı oyuncu 3 günden uzun süren satranç oyunuyla dünya rekorunu kırdı

Nijeryalı satranç oyuncusu Tunde Onakoya 60 saat aralıksız oynadığı satranç oyunuyla dünya rekorunu kırdı. Onakoya, turnuvadan elde ettiği geliri kimsesiz çocukların eğitimi için bağışladı.

Nijeryalı bir satranç şampiyonu, yoksul çocuklar için para toplamak amacıyla New York'un Times Meydanı'nda 58 saatten fazla bir süre boyunca yenilmeden oynayarak dünyanın en uzun satranç maratonu rekorunu kırdı. 29 yaşındaki Tunde Onakoya, rekor denemesiyle Afrika'daki çocukların eğitimi için 1 milyon dolar toplamak amacıyla satranç oynadığını belirtti.

Guinness Dünya Rekorları'nın satranç kurallarına göre, oyunun tüm süre boyunca aralıksız iki oyuncu tarafından oynanması gerekiyor. Bu sebeple Onakoya, Amerikalı satranç şampiyonu Shawn Martinez'e karşı oynadı. Onakoya ve rakibi, oynanan her bir saatlik oyun için sadece beş dakika mola aldı.

Onakoya, 2018 yılında Gecekondu Mahallelerinde Satranç projesini başlatmış bir oyuncu ve bu projeyle çoğu okula gitmeyen ve ailelerine yardım etmek için çalışan, genellikle dışlanmış gençlere satranç oynamayı öğrenebilecekleri bir alan sunuyor.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da okul çağındaki 10 milyondan fazla çocuk okula gitmiyor ve bu rakam dünyada ülke başına düşen en yüksek rakamlardan biri.

Onakoya'nın başlattığı oyun girişimi ilk 20 saat içinde toplam 22.000 dolar topladı. Onakoya, "ABD'deki Nijeryalılardan, dünya liderlerinden, ünlülerden ve yoldan geçen yüzlerce kişiden çok büyük destek geldi. Şu anda hissettiğim pek çok duyguyu anlatamıyorum, doğru kelimeleri bulamıyorum. Ama gerçekten olağanüstü bir şey yaptığımızı biliyorum." dedi.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Tinubu yaptığı açıklamada Onakoya'yı "yeni bir dünya satranç rekoru kırdığı ve Nijerya'nın dayanıklılığı ve kendine inancını yaydığı" için kutladı. Onakoya'nın "Nijerya'nın genç nüfusu arasında alışılagelmiş bir çizgi gösterdiğini, dezavantajlı köşelerde bile iyi bir değişim gerçekleştirme cesareti gösterdiğini" sözlerine ekledi.